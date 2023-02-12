Федерация бодибилдинга Украины (ФББУ) пять дней собирала средства для украинского чемпиона Европы (2009) и двократному призеру знаменитого турнира "Арнольд-классик" Вячеслава Макогона, который оказался поклонником России. 50-летнему спортсмену якобы был диагностирован рак желудка, и ФББУ выложила на своей странице реквизиты карточки, куда надо было скидывать деньги.

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"ФББУ обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь собрать средства на лечение и поддержать Вячеслава в сложный период", – говорится в посте Федерации в Facebook.

Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" обратил внимание, что Макогон, который является уроженцем Алчевска, много времени проводит в России и "ДНР", разъезжая там по турнирам.

На странице Макогона в Instagram он регулярно размещает снимки из РФ и временно оккупированного Донецка, описывая, как "весело проводит время".

Также Макогон позировал в одежде с символикой СССР.

"Федерация бодибилдинга, ау? Вы кому деньги там собираете? Тому, кто поддерживает орк*в, оккупацию и не только. Зайдите на его Instagram, чтобы потом не удивлялись. Дно с каждым днем все больше и больше пробивается", – написал Штефан у себя в Telegram-канале.

После того, как в комментариях под постом о сборе средств начали писать возмущенные украинцы, и призывать СБУ разобраться, он (пост) был удален.

Также Макогон закрыл доступ ко всему своим страничкам в социальных сетях. В том числе и к той, что была размещена на платформе оккупантов.

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