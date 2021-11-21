Украинские чемпионки снялись в обнимку со сборной России. Фотофакт

Знаменитые украинские художественные гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко на традиционном гимнастическом гала-шоу "Euskalgym-2021" в Испании сфотографировалась вместе со спортсменками сборной России Дарьей Трубниковой и Екатериной Селезневой. Также в кадр попала олимпийская чемпионка из Израиля Линой Ашрам.

Совместный снимок у себя в сторис разместил Instagram-аккаунт посвященный художественной гимнастике России, сопроводив кадр смайлам из изображением сердечек. Пограничная сделала репост.

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Пограничная является серебряной призеркой ІІІ-х летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе и чемпионкой Украины среди юниоров по художественной гимнастике 2017 и 2018 годов.

Оноприенко является чемпионкой Украины и вице-чемпионкой Европы в командных выступлениях.

Напомним, что подобный снимок на Играх в Японии вызвал скандал. Тогда прыгунья в высоту Ярослава Магучих в обнимку сфотографировалась с победительницей, представлявшую команду Олимпийского комитета России.

Этот снимок взорвал соцсети и вызвал большой резонанс на Родине. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой будет разговор по приезду в Украину.

После хейта в интернете на защиту соотечественницы встал бронзовый призер Игр-2020 Станислав Горуна. Каратист с матами раскритиковал реакцию украинцев, заявив, что "спорт вне политики".

Травлю Магучих осудил и единственный чемпион Олимпиады-2020 в составе сборной Украины Жан Беленюк.

Сама Магучих сказала, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.

После публикации снимка в Госдуме РФ предложили дать Ярославе политическое убежища, чтобы "спасти спортсменку".

Как сообщал OBOZREVATEL, после Олимпиады-2020 Пограничная заявила, что ее тренера не пустили на Игры перед самым вылетом в Токио, причем билеты для специалиста уже были куплены. Спортсменку в Японии сопровождала Ириша Блохина.