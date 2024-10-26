Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

Украинская борчиха Анастасия Алпеева отказалась делать совместное фото с нейтральной спортсменкой с белорусским паспортом Викторией Радьковой. Эпизод случился на чемпионате мира U-23, который проходит в столице Албании.

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В Тиране 22-летня уроженка Волынской области Алпеева завоевала на этом турнире бронзу в весовой категории до 72 кг. Радькова также стала бронзовой призеркой.

Алпеева является двукратной чемпионкой Украины по вольной борьбе, а также чемпионкой мира среди борцов до 23 лет. Мастер спорта Украины международного класса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

Ранее аналогично поступила другая украинская теннисистка Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка победила бывшую россиянку Варвару Грачеву, после чего не стала приветствовать ее рукопожатием.

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