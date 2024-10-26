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Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
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Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

Украинская борчиха Анастасия Алпеева отказалась делать совместное фото с нейтральной спортсменкой с белорусским паспортом Викторией Радьковой. Эпизод случился на чемпионате мира U-23, который проходит в столице Албании.

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Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

В Тиране 22-летня уроженка Волынской области Алпеева завоевала на этом турнире бронзу в весовой категории до 72 кг. Радькова также стала бронзовой призеркой.

Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

Алпеева является двукратной чемпионкой Украины по вольной борьбе, а также чемпионкой мира среди борцов до 23 лет. Мастер спорта Украины международного класса.

Украинская чемпионка мира указала нейтральной беларуске ее место в мировом спорте на ЧМ по вольной борьбе. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

Ранее аналогично поступила другая украинская теннисистка Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка победила бывшую россиянку Варвару Грачеву, после чего не стала приветствовать ее рукопожатием.

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