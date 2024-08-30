'Поняла: не чувствую ног на земле': украинская чемпионка мира росла в детдоме, общежитие обстреляла РФ, но она борется за медаль Паралимпиады

Первая украинская чемпионка мира по парабадминтону Оксана Козина, несмотря на отсутствие спаррингов и жизнь за пределами родной страны, настроена бороться за награду на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В ее общежитие в Днепре уже прилетала российская ракета, сама девушка больше двух лет находится во Франции, но мечтает прославлять только Украину и немного сожалеет, что у нее не сложилось со стрельбой.

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В разговоре с OBOZ.UA Оксана рассказала, что занимается парабадминтоном всего шесть лет, но в 2022 году в Токио впервые сумела стать чемпионкой мира. Также девушка, которая большую часть своей жизни воспитывалась в детском доме, является призером чемпионата Европы 2023 года в двух разрядах – одиночном и парном. Днепрянка уверена, что украинцы могут достигать больших высот в спорте, нужно только больше веры в собственные силы.

– Оксана, а можете рассказать, откуда вы и как парабадминтон появился в вашей жизни?

– Я из города Днепр. Занималась многими разными видами спорта. Первым был пауэрлифтинг, потом меня пригласили в волейбол сидя. И вот после волейбола я ходила в зал, где занималась пауэрлифтингом и увидела, как Дмитрий Зозуля, впоследствии ставший и моим тренером, учит детей бадминтону. Мне стало интересно, поначалу я захотела просто попробовать. Но так попробовала, что перешла туда.

– Можно ли спросить о вашей травме?

– Да, все нормально, я не стыжусь. У меня с рождения аномалия нижней конечности. То есть ножка есть, но она маленькая, и нет малоберцовой кости. От меня отказались родители, и я росла в детском доме.

Потом, когда мне уже исполнилось 15 лет, они нашлись и рассказали, что на самом деле не отказывались от меня, а в роддоме им сказали, что ваш ребенок умер. Но, честно, я не верю в это, потому что считаю, что сначала произошел отказ, потому что они стеснялись, что ребенок родился инвалидом, а потом уже им сказали, что вашей дочери нет.

– Так вы еще и через детский дом прошли...

– Честно говоря, я очень довольна, что у меня есть опыт детского дома и родителей, потому что именно детский дом дал мне спорт. Также там нас учили что-то делать, чтобы в будущем, когда мы выйдем из детского дома, умели не только заниматься спортом, но и вышивать, рисовать, петь, танцевать.

То есть у меня в запасе есть несколько вариантов, если спорт закончится. А он рано или поздно закончится, и тогда я знаю, куда мне идти, чтобы жить дальше. Конечно, и у детского дома есть свои недостатки, но я очень довольна, что была там.

– Ну, я так понимаю, что жизнь там и многому учит, и закаляет?

– В первом детском доме – да. Я ведь сначала жила в детском доме, где только родителей нет, а дети здоровы. Там было страшно, если честно. Но воспитатели очень хорошо к нам относились и во всем помогали.

А вот второй детдом уже был для детей с инвалидностью. И там – как-то да, к жизни очень сложно готовят. То есть ты каждый день приходишь на все готовое, сам ничего не умеешь. А потом во взрослой жизни уже нужно приучаться.

– Это в детском доме вы сделали первые шаги в спорте?

– Да, сначала в 17 лет меня пригласили в пауэрлифтинг. Я пошла туда, честно скажу, вроде бы тренироваться, а в жизни видеться с ребятами. Но на самом деле так ни дня и не виделась с ними, ведь сразу почувствовала, что спорт – это мое. Начала тренироваться, у меня появился результат, но я не хотела больших достижений в пауэрлифтинге. Ну, однажды я не видела себя там.

Я желала в журналистику. Но потом пришла к выводу, что я не все понимаю, потому отказалась от этого. И меня пригласили в волейбол сидя. Также я пробовала себя в стрельбе. Один день. А потом детский дом запретил нам дальше посещать занятия, потому что мы плохо вели себя. И, если честно, я очень жалею. Потому что стрельба мне понравилась.

Я помню, что мне было 14 лет, и нас пригласили попробовать. Приехали многие дети из детского дома, но тренер поступил очень разумно, когда сказал, что сможет выбрать только три человека, поэтому давайте попробуем, кто как будет стрелять. Было три призовых места, и я стала второй. А третьей тогда стала Зоя Евсий – известная легкоатлетка, рекордсменка, призер Паралимпийских игр 2016 года и чемпионка Паралимпиады-2020 в Токио.

И я сейчас очень сожалею, что не смогла заниматься стрельбой, потому что я знаю: там я была чемпионкой. Также мне предложили попробовать себя в карате. Я хотела, мне понравилось. Но не смогла, потому что тренер жил в Полтаве, а детский дом не отпускал. А вот от гребли на каноэ я отказалась сама, поскольку считала, что я там ничего не буду добиваться. И потом оказалось, что за полгода до Паралимпийских игр 2016 года его убрали из программы.

– Наверное, где-то чувствовали.

– Это действительно так. И по волейболу сидя, когда уходила, чувствовала, что ничего не будет. Так и вышло. Они уже вторично не попали на Паралимпийские игры. А вот бадминтон – это первый вид спорта, который я выбрала по восклицанию сердца. Я сказала, что я здесь буду чемпионкой, сюда я пришла за медалями, за победами. И вы знаете, так и вышло.

Даже получилось лучше, чем я могла себе представить. Когда я выиграла чемпионат мира, это была историческая победа, ведь ни в бадминтоне, ни в парабадминтоне никто из украинцев никогда до этого не становился чемпионом.

Опираясь на свой опыт, я могу сказать, что Украина могла бы быть лучше в бадминтоне и парабадминтоне. От себя еще дополню: если ты хочешь быть чемпионом, нужно много работать самому. Если ты действительно хочешь и веришь. Мне помогает вера в Бога. Потому что очень тяжело. В бадминтоне тяжело, и в нашей стране тоже. Но если ты веришь, то победишь.

И мне кажется, что в нашей стране, в бадминтоне и парабадминтоне, недостаточно веры в то, что мы можем это сделать. А я всегда говорила, что Украина очень талантлива в спорте. Я до сих пор очень в это верю. Да, нет того результата, который хотелось бы. Но я вижу, что наша страна очень талантлива. И мы просто не можем правильно как-нибудь к этому подойти. И просто веры не хватает. Недостаточно.

Мы полагаем, что в Азии очень сильные спортсмены. Но что же мне и Азия? Если я хочу, то я смогу. Да, мне очень тяжело. После чемпионата мира 2022 года мой результат упал. Но никто не знает, почему. Сейчас я не буду говорить, потому что не имею права. Но когда пройдет время, я обо всем расскажу. И не смотря на то, что мне все это очень тяжело дается, я все равно с медалями. Ибо я верю в то, что есть Бог. И он помогает мне. Я сейчас говорю, и мне хочется плакать.

– Да, сейчас к тому всего многие спортсмены проходят и из-за своих каких-то травм, и из-за того, что в государстве война.

– Знаете, война меня не ломает, она меня укрепляет. И нам просто недостаточно веры, чтобы идти и делать то, что мы можем.

– Ну да, возможно, где-то мы проигрываем психологически, когда видим в соперниках, условно говоря, Китай.

– Я играла с девушкой на чемпионате мира в этом году. Вышла на китаянку. Да, я ей проиграла. Но она для меня не сильна. Я ей уступила, потому что я играю шесть лет, а она – 22. И я очень хорошо с ней боролась. Мне просто недостаточно практики. А если бы я тренировалась как в Китае, то я ее просто разносила бы.

То есть, я верю в то, что могу сделать лучше, но нам в парабадминтоне очень тяжело из-за того, что не с кем спарринговаться. Есть только один человек. И благодаря этому человеку я еще как-то выхожу и играю со всеми моими соперницами. А Китай там 300 человек. Очень хорошая подготовка. В Индии еще больше, чем в Китае. И все равно я еще что-то делаю и выиграю, а они боятся со мной играть.

Никто из соперников не знает, что я не играю. Никто. У меня не было спаррингов уже полгода. И я все равно выхожу и мне все равно. Хотя, конечно, волнуюсь, потому что знаю, что у них есть практика, а у меня нет. Я не имею права говорить, что на Паралимпийских играх будет медаль, потому что я всем проиграю. Но думаю, что Бог поможет и будет любопытно.

– А где-то уезжать и искать спарринг-партнеров, я так понимаю, возможности нет?

– Ну да, это нужно иметь спонсора, чтобы тренер договаривался. Это тяжело, если честно. Нет финансов, чтобы пригласить людей, которые помогут тебе готовиться. И мне очень жаль, что парабадминтон у нас не развивается. Потому что моя мечта – поднять флаг Украины. И я понимаю, что эта мечта может не осуществиться.

Для меня большая честь выступать за Украину. Я не хочу выступать ни за какую другую страну. Только за сине-желтое знамя. Потому что я родилась в Украине. Я могу жить во Франции, ведь со временем понимаю, что в Украине жить очень тяжело. И сейчас не хочу туда ехать, потому что это небезопасно. Но для меня большая честь бороться за победы для Украины. Потому что я казачка и считаю, что Украина – очень сильная и мощная.

Я хочу достичь результата не ради славы, а чтобы после меня кто узнал, что была такая девушка и тоже захотел заниматься спортом. Я хочу стать примером. Чтобы смотрели не на меня, а на то, как можно сделать, чтобы люди мотивировались и выступали, потому что есть много людей с ограничениями, которые действительно могут добиваться успеха. И я хочу, чтобы наша страна была исторически крута в спорте или в других сферах.

– Вы стали чемпионкой мира 2022 года уже после полномасштабного вторжения РФ?

– Да. И это была столь великая победа. Я считаю, что ее дал мне Бог. Я уже находилась здесь, во Франции. И не имея таких спаррингов, каждое утро вставала в три часа ночи, и пока тренер с женой еще отдыхал, выходила во двор и работала до пяти часов, чтобы никто не видел. Я очень хотела выиграть.

И сейчас я тоже много работаю. Я не знаю, что для меня подготовил Бог, но мне хотелось бы, чтобы в Париже это была победа. И если будет третье место, я буду очень благодарна. Это для меня будет, как первая медаль.

– Вы успели уехать из Днепра до вторжения в феврале 2022-го?

– Нет, уже после двух месяцев полномасштабной войны. Это очень страшно, если честно. А уже после моего отъезда на Победе в Днепре бомбило так, что полностью снесло квартиры, а там находится наше общежитие. В нем просто вылетели все окна. Но благодарю Бога, что моя комната цела. Попадание было с другой стороны, поэтому мой не очень задел.

И когда люди потеряли жилье и не знали, где им жить, я сказала, что можете прийти в мою комнату, я буду платить, но чтобы люди были в безопасности.

– Как вы нашли возможность уехать во Францию?

– Во Всемирной федерации бадминтона есть человек из Франции, Ричард. И он мной заинтересовался, когда я стала чемпионкой в Дубае в 2021 году, изъявил желание общаться. И когда началась война, он спросил, может ли чем-нибудь помочь? Он два месяца предлагал, приглашал, но тренер не мог уехать, потому что он – мужчина. И тогда Ричард написал бумагу, которую отправили в Инваспорт, Инваспорт дал разрешение, и мы все отправились жить и тренироваться во Францию.

– А с какими мыслями ехали на чемпионат мира-2022? Как развивались события этого исторического турнира?

– Как раз тогда я узнала, что мой друг ушел из жизни и была в шоке. У меня был стресс, и я не понимала, как теперь играть. Но нам очень помогли японцы. Япония снабдила нас отелем и питанием. Я готовилась к старту и не знаю, что со мной происходило, но я говорила, что буду чемпионкой. Я это чувствовала. Ко мне даже подходили иностранцы и говорили: "Это будущая чемпионка".

И когда я играла, то ничего не помню. Но когда стала победительницей чемпионата мира, то крикнула: "Да, да, да, Украина!" И когда я подняла руки вверх и кричала "Украина, да!", вы знаете, мне показалось, что из меня вышла душа. Я так вот стою, и меня подтолкнуло. Я не знаю, что это было. И я по сей день не верю, что стала чемпионкой мира.

А когда я вышла с корта, все аплодировали, все хотели, чтобы я выиграла. Большое спасибо за поддержку этих людей. И когда я вышла, поняла, что уже не чувствую ног на земле. Я схватилась за стену и поняла, что сейчас потеряю сознание. Я не понимала, что со мной происходит. Но это была великая победа, в которую я очень верила.

И в течение шести дней я находилась в таком состоянии, будто у меня был какой-то допинг. А ведь я ничего не принимаю. У Украины нет денег даже на фармакологию. Совсем немного помогают, немного. Но сейчас ничего нет. Есть только коллаген и то за счет моей знакомой. А когда нет помощи с фармакологией, честно скажу, это очень тяжело и очень утомительно.

Я чувствую, что иногда просто нет сил. А еще предстоит восстановление, массаж, плавание, сауны. А у меня в этом году массаж был всего дважды. Потому я просто молюсь и говорю, что хочу честно все сделать. И с одной стороны, я могу потом говорить, что добилась всего своим трудом, благодаря возможностям своего тела. А мои "добавки" – это хорошее питание и сон. И думаю, что могу что-нибудь доказать таким образом.

– Для вас это первые Паралимпийские игры, не было возможности отобраться в Токио-2020?

– Тогда еще не было моего класса. И вы знаете это первый вид спорта, где я захотела попасть на Паралимпийские игры. И я смогла это сделать, благодаря Бога. Поэтому, если я чего-то хочу, я это делаю. Еще есть мечта. И понятно, что это медаль Паралимпиады, а там уже как Бог даст. Я не скажу, что хочу быть золотой, потому что до "золота" я не смогу сейчас дойти. Ведь китаянка появилась, индонезийка.

И я играю с соперницами, не имеющими протеза. И здесь есть проблемка. И они играют много лет. А в бадминтоне это очень важно. Если ты играешь пять лет, это очень мало. Очень. Для бадминтона 10 лет – это норма. То есть опыт все равно играет большую роль. Хотя, несмотря на это, я пришла в бадминтон в свои 23 и через три года стала чемпионкой мира.

Единственное, что меня очень успокаивает, что я первой сделала это. А китаянка только в этом году стала чемпионкой мира, и 22 года к этому и уходила. Индонезийка до этого шла очень долго. И она очень хорошо играет. И инвалидность у нее не такая, как у меня. Ну, честно.

Если я отхожу и наношу удар, то у меня все идет на одну ногу и надо сделать два шага, чтобы вернуться назад. В то время как она бежит назад, сгибает ноги и потом быстро возвращается. А я стою на одной ноге, чтобы удерживать переднюю и заднюю часть корта. То есть вторая нога для меня просто баланс, она ничего не делает.

Если я буду стоять ногой с протезом в корт, то все меня поймали и я ничего больше не сделаю. И не потому, что я не хочу, просто мой протез не дает этого сделать. Ибо эта "бандура" еще бьет в кость другой ноги, где находится вена, и это очень больно, но ты должен держать планку.

Иногда бывает так, что я бегаю, выигрываю розыгрыш, а потом начинается другая игра и посреди розыгрыша я, хоп, и остановилась. Ты видишь этот волан, но не можешь до него добраться. Не знаю, как объяснить, возможно это связано с протезом, ведь в игре мне трудно следить, как я ставлю ногу. Поэтому, выходя на игру, я всегда говорю: "Божечка, помоги мне хорошо чувствовать корт, соперника и чтобы мои ноги были гармоничны с моим передвижением". Потому что если я неправильно стану, то либо падаю, либо еще что-нибудь.

Тем временем девушка без протеза бегает нормально. Например, у китаянки часть ноги вроде бы парализована, но даже если корявая нога, но своя, это играет им на руку, помогает. К тому же они обе сгибаются. Я обращалась во Всемирную федерацию, почему так. Но они отвечают: простите нет людей, очень мало протезников. Я говорю: ну так конечно, потому что вы берете таких.

Знаете, очень трудно смириться с тем, что я могла бы на этих соревнованиях стать чемпионкой, но теперь мне это вряд ли удастся из-за тех, кто пришел к нам. И эти спортсменки появились только в 2023 году, раньше их не было.

– Как раз под Паралимпийские игры?

– Да. И это очень нечестно. И очень больно, ты ведь понимаешь, как ты к этому шел. И здесь говорит не зависть, а справедливость должна быть. Когда я проиграю протезнику – ок, надо лучше работать, а когда это происходит так… И мы все, протезники, в итоге проигрываем.

Есть девушка из паратеквондо, она с ручками, но они очень маленькие. А они там бьются только ногами. И перед самыми Паралимпийскими соревнованиями у них смешали классы, и она боролась уже с людьми, с руками. То есть, когда она их бьет, они руками закрывают корпус, а ей понадавали, что слава Богу, что осталась жива. И, конечно, осталась без медали. И это крайне несправедливо, потому что очень много работает. Очень.

И я прошу Бога, чтобы хоть какая-то справедливость была на этих соревнованиях, потому что это нечестно жить во время войны не в своем доме, не иметь медицинской поддержки, средств для нормальной подготовки. Да, Инваспорт нам очень помогает, но этого все равно не хватает. К примеру, во Франции этого достаточно только на еду.

– Вы уже два года во Франции, по личным наблюдениям, как относятся здесь к Украине?

– Французы нам очень помогли, и они очень сожалеют, что у нас такая ситуация в стране. Все, кто приезжает во Францию, обязательно должны идти работать и учить язык, а для нас они сделали исключение – мы ничего не изучаем, нигде не работаем и бесплатно живем в доме, который они нам дали от государства. И это очень большая поддержка, потому что сама бы я не смогла, ведь плачу еще за общежитие в Украине, а во Франции жизнь очень дорогая.

Думаю, что после Паралимпиады они уже настолько сильно поддерживать не будут, но велика им благодарность за эти два года. И в целом к Украине французы относятся хорошо. Кстати, своей победой я бы могла поблагодарить и Францию, ведь она сделала такой вклад.

А еще перед Паралимпийскими играми мне очень хотелось поехать в Украину и прикоснуться к своей земле.

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