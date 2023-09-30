Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Прославленная украинская прыгунья в высоту Юлия Чумаченко устроила настоящий пожар в Instagram, опубликовав несколько фотографий со своего отдыха. 28-летняя уроженка Николаева продемонстрировала потрясающее тело в купальнике, вызвав восторг у подписчиков.

В кадре спортсменка с ростом 185 см нежится под теплым осенним солнцем, демонстрируя роскошную фигуру.

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В комментариях поклонники Юлии признаются ей в любви и заваливают комплиментами.

Отметим, что в ноябре прошлого года Чумаченко снялась в откровенном бикини, решив позагорать на подоконнике.

Напомним, что Чумаченко в 2019 году выиграла Универсиаду-2019. 1 октября этого же года Юлия была награждена орденом Княгини Ольги III степени.

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