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Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
1,9 т.
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Прославленная украинская прыгунья в высоту Юлия Чумаченко устроила настоящий пожар в Instagram, опубликовав несколько фотографий со своего отдыха. 28-летняя уроженка Николаева продемонстрировала потрясающее тело в купальнике, вызвав восторг у подписчиков.

В кадре спортсменка с ростом 185 см нежится под теплым осенним солнцем, демонстрируя роскошную фигуру. 

Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Видео дня
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

В комментариях поклонники Юлии признаются ей в любви и заваливают комплиментами. 

Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Отметим, что в ноябре прошлого года Чумаченко снялась в откровенном бикини, решив позагорать на подоконнике.

Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

Напомним, что Чумаченко в 2019 году выиграла Универсиаду-2019. 1 октября этого же года Юлия была награждена орденом Княгини Ольги III степени.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фотографиями украинской чемпионки. 

Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото
Украинская чемпионка-красавица снялась в бикини, поразив своей внешностью. Фото

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