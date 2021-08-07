Украинская борчиха поборется за "бронзу" Олимпиады

Украинская борчиха Оксана Ливач в полуфинальном поединке за выход в бронзовый финал победила кубинскую спортсменку Юснейлис Гусман. Поединок в весовой категории до 50 кг завершился досрочно.

Оксана на первых секундах захватила инициативу, сразу заработав 2 балла. Буквально в следующей атаке украинке удалось провести захват головы кубинки и уложить оппонентку на спину. Кубинская борчиня пыталась несколько раз выкрутиться, но в итоге Ливач победила туше и будет сражаться за "бронзу".

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Поединок за "бронзу" против Сары Хильдебрандт состоится после 14:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская борчиха Ирина Коляденко стала бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 в Токио. Наша соотечественница стала третьей в весовой категории до 62 килограмм.