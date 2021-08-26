Украинская бегунья стала россиянкой ради мужа, а прыгунья ушла в Раду: как изменились героини ЧМ-2011

10 лет назад в корейском Тэгу стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, который принес Украине золотую медаль Ольги Саладухи в тройном прыжке и историческую "бронзу" женской эстафеты 4х100 метров. Стартовав по неудобной 8-й дорожке, Олеся Повх, Наталья Погребняк, Мария Ремень и Христина Стуй сумели прибежать третьими, уступив лишь Ямайке и США.

OBOZREVATEL узнал, как изменились спортсменки за это время и чем они сейчас занимаются.

Мария Ремень

Отбыв к марту 2016-го два года дисквалификации за допинг, трехкратная чемпионка Европы и призер ОИ-2011 Мария Ремень сумела отобраться на Олимпиаду, где в эстафете стала шестой в компании Олеси Повх, Натальи Погребняк и Елизаветы Брызгиной.

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В том же 2016 году Мария вышла замуж за футболиста из известной запорожской футбольной династии – Александра Томаха, который выступал за канадский "Торонто Атомик". Вскоре вместе с мужем Ремень переехала в США, где в 2018 года родила сына. Работала тренером, а теперь еще рекламирует товары в Instagram.

Кристина Стуй

В марте 2019 года бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Кристина Стуй во второй раз вышла замуж, но еще планировала выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Однако во время пандемии лучшая спринтерша Украины забеременела, а в январе 2021-го 32-летняя бегунья впервые стала мамой и на Игры в Японию уже не полетела.

Но и без турниров Кристина сейчас очень востребована – и как личный тренер, и как лицо известного спортивного бренда, который производит экипировку.

Олеся Повх

Повх до июня 2016 года отбывала 4-летнюю дисквалификацию за употребление допинга. Хотя еще в 2017-м собиралась участвовать в чемпионате мира. Запрещенное вещество как таковое у нее не нашли, но показатели крови были аномальные и эксперты, к которым обратилась ФЛАУ заключили, что такие анализы можно объяснить только внешними факторами.

Олеся подавала протест: "Эта методика не узаконена, она не подтверждена ни международной федерацией легкой атлетики, ни WADA. Объяснить мы ничего не могли, так как не понимали, как у нас вообще могли выйти такие показатели". Но наказание осталось в силе и фактически поставило точку на карьере спортсменки. Сейчас она работает тренером, а в шапке Instagram называет себя геймером.

Наталья Погребняк

В январе 2017 года одна из лучших спринтерш Украины Наталья Погребняк вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина. Еще в 2018 году Наталья выступала на чемпионате Европы под украинским флагом, а в 2019-м приняла российское гражданство. Хотя легкоатлеты из РФ находились под санкциями. В итоге Погребняк разрешили выступать только на внутренних турнирах России.

"Без гражданства я не могла находиться в России больше 90 дней. Единственный вариант быть рядом с мужем и ребенком – это сменить паспорт. Я из Харькова, а границу на Донбассе закрыли. Прямого пути на Краснодар не осталось, приходилось добираться только в объезд, через Москву. На дорогу уходил день", – объяснила "СЭ" свое решение спринтерша, которая на зимнем чемпионате России-2021 стала второй на 60-метровке.

Ольга Саладуха

Чемпионка мира 2011 года в тройном прыжке Ольга Саладуха через год взяла олимпийскую "бронзу" в Лондоне-2012, а затем выступала еще на Играх 2016-го и 2020 годов. Но в 2021 году в Токио Ольга приехала уже в статусе депутата ВР от "Слуги народа". А когда не сумела пробиться в финал, то заявила про завершение карьеры.