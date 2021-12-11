Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

Украинка Мария Гангур завоевала золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в столице Узбекистана. 21-летняя харьковчанка стала лучшей в весовой категории до 59 кг в упражнении "рывок".

Наша соотечественница на помосте в Ташкенте блестяще выполнила подход, подняв над головой 101-килограммовую штангу.

К сожалению абсолютной чемпионкой мира украинка стать не удалось. Она остановилась в шаге от пьедестала.

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По сумме двоеборья Гангур заняла 4-е место с результатом 215 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года на чемпионате Европы в Москве Мария стала 8-й. Тогда золотые медали у женщин завоевали Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.