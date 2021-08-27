Украина выиграла третье "золото" Паралимпиады-2020

Анна Стеценко принесла Украине третье "золото" Паралимпиады в Токио, выиграв заплыв на 400 метров вольным стилем. Наша спортсменка показала результат 04:23,92.

Второе место заняла итальянка Карлотта Джилли, которая всего несколько дней назад установила паралимпийский рекорд на другой дистанции. В этой дисциплине представительница Апеннинского полуострова закончила заплыв со временем 04:26,14. "Бронзу" завоевала Катя Дедекинд из Австралии (04:35,87).

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Отметим, что перед заплывом напротив фамилии Стеценко была указана аббревиатура DNS, которая означает, что участник не стартует. Несмотря на это, наша соотечественница все же вышла на дорожку.

После первых 100 метров Анна плыла четвертой, однако уже на отметке в 150 м переместилась на вторую позицию. Украинка захватила лидерство за два бассейна (100 м) до финиша и уверенно его удержала.

В пятницу, 27 августа, кроме Стеценко еще четверо наших соотечественников выиграли серебряные медали Паралимпиады в плавании.

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее успешной украинкой на ПИ-2020 остается Елизавета Мерешко, которая выиграла "золото" и "серебро" на Играх в Токио.