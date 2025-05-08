Украинка стала первой чемпионкой мира из СССР: шахматной королеве угрожали ссылкой в Сибирь, а она спасла целый поезд детей

Шахматная королева с Полтавщины Людмила Руденко благодаря своему уму и упорству выиграла немало важных битв – как на доске, так и за ее пределами. Она не смирилась со второстепенной ролью женщины в СССР, решилась бороться за титул чемпионки мира по шахматам в 45 лет и блестяще выполнила эту задачу, а также совершила настоящий подвиг во время Второй мировой войны, спасая целый поезд детей.

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OBOZ.UA решил вспомнить историю легендарной спортсменки, которая могла стать выдающимся пловцом, была отмечена персональным дудлом от Google и, даже живя в Ленинграде, называла себя украинкой и очень этим гордилась.

Первая в Советском Союзе и вторая в истории чемпионка мира по шахматам среди женщин Руденко появилась на свет 27 июля 1904 года в Лубнах в семье работника местного суда. А после переезда на Николаевщину Владимир Андреевич стал сначала помощником прокурора, а затем и председателем городского съезда мировых судей. Именно отец и разглядел в девочке талант к шахматам.

Руденко-старший начал давать уроки Людмиле в 10-летнем возрасте и совсем скоро вынужден смириться с поражениями от способной ученицы. Однако первым серьезным увлечением девочки стало плавание. И после окончания гимназии Руденко переехала в Одессу, чтобы получить диплом экономиста, и параллельно занималась спортом.

В 1925 году Людмила стала чемпионкой Одессы в плавании на 400 м брассом, а также была вице-чемпионкой Украины на этой дистанции. Неудивительно, что успешную спортсменку и талантливого экономиста, как это часто бывало в СССР, быстро перетащили на работу в Москву, где она всерьез вернулась к своему старому хобби – шахматам.

Правда, свое первое выступление на турнире шахматисток, который был организован газетой "Комсомольская правда" в 1925 году, Руденко провалила, заняв одно из последних мест. Но восприняла неудачу как мотивацию больше работать над стратегией и тактикой.

Внимательно штудируя теорию, украинка впоследствии стала грозной силой за доской. И уже в 1928 году победила на чемпионате Москвы, выиграв все 12 партий. А потом перебралась и в Ленинград, где познакомилась с будущим мужем, ученым Львом Гольдштейном, который создал кафедру технической кибернетики в военной академии им.

Несмотря на то, что Людмила десятилетиями изучала теорию шахмат и громила соперников на практике, в СССР она не считалась профессиональным игроком, работая экономистом и стараясь как можно лучше воспитывать сына. И это красноречиво говорило о том, какую роль готовили "советской" женщине.

"Мы никогда не сможем забыть эту борьбу, которую женщины должны были вынести в области шахмат, где доминируют мужчины, – отсутствие возможностей, поддержки, информации, а также необходимость противостоять сексизму и дискриминации", – заявила легенда шахмат Сьюзен Полгар, вспоминая историю Руденко.

Людмила, которая была одаренной сразу в нескольких сферах, постоянно пыталась расширить установленные советской властью рамки. В 1946 году она приняла участие в радиоматче между сборными СССР и Великобритании. А уже в 45 лет украинка решила побороться за мировую шахматную корону.

Первый послевоенный турнир за титул первого номера планеты прошел с 19 декабря 1949 года по 19 января 1950-го, куда съехались претендентки из 12 стран. И бывшая "золотая рыбка" Одессы Руденко стала второй в истории чемпионкой мира среди женщин после легендарной Веры Менчик и первой представительницей СССР.

Рассказывали, что победный для Руденко чемпионат мира в Москве не прошел без приключений. Партию против американки Людмила играла в день рождения Сталина. Во время поединка, который развивался неудачно для советской шахматистки, к ней подошел "товарищ в штатском" и пообещал сослать в Сибирь в случае поражения. И хотя партию спасти не удалось, к счастью, обошлось без последствий.

В том же 1950 Людмила стала первой женщиной, удостоенной звания международного мастера среди мужчин. При этом лучшая шахматистка планеты до своей коронации никогда не побеждала на чемпионатах СССР, ей удалось сделать это лишь в 1952-м.

Однако своим главным достижением Руденко называла не спортивные успехи, а спасение целого поезда детей во время Второй мировой войны. По самым скромным подсчетам она спасла не менее 100 человек, а в нескольких источниках фигурировало до 300 детей.

Так получилось, что после нападения Германии на СССР в 1941 году завод, на котором работала Людмила, был эвакуирован из Ленинграда в Уфу, тогда как дети рабочих, разбросанные по разным летним лагерям, по решению советской власти остались в городе. Когда стало понятно, что блокада неизбежна, Руденко не побоялась вернуться в Ленинград, чтобы организовать специальный поезд, который вывез детей к родителям.

Свой последний титул Людмила получила в 1968-м в возрасте 64 лет. Вскоре у выдающейся шахматистки начались проблемы со здоровьем и ухудшилось зрение, но она играла до последнего: "Я не вижу полдоски, но перворазрядников пока обыграю. Я не представляю себе жизни без шахмат. Если бы пришлось начинать все сначала, я, наверное, снова прошла бы тот же путь, хоть он и не всегда приносил мне радость".

Руденко умерла 26 февраля 1986 года в Ленинграде, на 82-м году жизни. Но никогда не забывала, кем она является.

"У Руденко в паспорте стояло "украинка", она этим гордилась. А еще очень радовалась, что нашла после войны могилу отца в Николаевской области. Часто приезжала в Украину. А в 1956 году стала победительницей женского чемпионата УССР", – нашел в одном из архивов журналист day.kyiv.ua.

В 2015-м году Руденко включили в Мировой зал славы шахмат. А в 2018-м Google посвятил дудл легендарной украинской шахматистке, которая боролась за свое место, несмотря на возраст, и спасла детей от голода и бомбежек.

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