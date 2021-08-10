Украинка, сотворившая сенсацию на Олимпиаде-2020, назвала главную проблему сборной

Украинская лучница Вероника Марченко призналась, что причиной спада в ее результатах являются психологические проблемы, которые можно перебороть, если нанять для сборной специалиста в этой сфере. Наша соотечественница сотворила сенсацию на ОИ в Токио, победив действующую чемпионку мира Цяньин Лей из китайского Тайбэя в 1/32 финала, но заняла итоговое 17-е место в индивидуальных соревнованиях.

В интервью изданию XSPORT украинка рассказала, что она неплохо подкована технически, но ей мешают нервы, которые не всегда позволяют справиться с эмоциями. По словам спортсменки, эти проблемы начали проявляться с возрастом.

"После Олимпиады я поняла, что точно нужно работать над психологией. Это единственная проблема. Она и мне мешает, и вообще всем нам. С техникой, фактически, можно сказать, у нас получается. А с собой справляться тяжелее. Чем старше ты становишься, тем большего начинаешь бояться. Ты много чего прошел, много проигрывал, побеждал – с каждым разом становится тяжелее. Когда ты молодой, то просто стреляешь, не задумываешься об этом. А так оно наслаивается, и в голове много чего лишнего", – поделилась своим мнением Марченко.

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Она считает, что психолог помогал бы направлять мысли в правильное русло.

"Нужно работать с психологом, которого попросту нет в сборной, хотя должен быть. В других странах постоянно есть психологи. И вообще, у каждого ведущего спортсмена. Это нормально, так и должно быть, потому что человек может себе что-то надумать. Нужно, чтобы кто-то его направил в правильную сторону. Поэтому мне не стыдно признаться, что нужно работать над психологией и над уверенностью в себе. Это то, что дало такой спад в результате. Я слишком много думаю", – подытожила наша соотечественница.

Отметим, что Марченко является чемпионкой Европы 2016 года в индивидуальном и командном зачетах, а в 2017-м она выиграла ЧЕ в закрытом помещении в индивидуальном разряде.

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