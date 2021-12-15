Украинка с историческим результатом выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак выиграла чемпионат мира, который в эти дни проходит в Ташкенте (Узбекистан). 24-летняя уроженка Хмельниччины в весовой категории до 81 кг, взяла "золото" в рывке, толчке, а также победила по сумме двоеборья.

Это позволило Марущак установить историческое достижение в женской тяжелой атлетике Украины. До сегодняшнего дня ни одной представительницы нашей страны не удавалось собрать три "золота" (рывок, толчок и двоеборье) на чемпионатах мира.

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Ранее только один украинец смог добиться подобного успеха – Тимур Таймазов в весе до 108 кг на мундиале в 1994 году.

В рывке Алина взяла вес 113 кг, обойдя ближайшую преследовательницу на 5 кг.

В толчке Марущак со второй попытке подняла 135-килограммовую штангу, что хватило для победы. Победная сумма двоеборья составила 248 кг.

Второе место заняла Валерия Ривас (Колумбия). Третья - Ким Исеул из Южной Кореи.

В честь Марущак впервые на этом чемпионате мира прозвучал гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Марущак выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Москве.

24-летняя Марущак завоевала "золото" в весовой категории до 81 кг, показав лучший результат в рывке (109 кг).

Отметим, что на чемпионате мира в Ташкенте ранее золотую награду добыла украинка Мария Гангур.

21-летняя харьковчанка стала лучшей в весовой категории до 59 кг в упражнении "рывок".