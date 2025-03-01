Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала марафон в Токио. Видео

13-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги в результате ракетного удара российских оккупантов, вновь поразила мир своей силой духа. 1 марта украинка пробежала 5 км на Tokio Friendship Run – одном из крупнейших забегов в рамках серии World Marathon Majors.

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После финиша Яна призналась, что дистанция далась ей непросто, но она не собиралась сдаваться. "Было сложно, но я это сделала! Настроение отличное. Меня поддерживали многие люди. Я чередовала бег и ходьбу, останавливалась, чтобы поправить протезы, и продолжала двигаться вперед", – рассказала она.

Преодоление дистанции заняло у девочки час, и она бежала не просто так – цель забега заключалась в сборе средств на спортивные протезы для 36-летнего бойца спецподразделения НГУ "Азов" Александра Жавненко.

У него такая же двойная ампутация, как у Яны, и она хочет помочь ему вернуться к активной жизни.

Яна не только испытала себя, но и напомнила всему миру о войне в Украине и о цене, которую украинцы платят за свою независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Степаненко на протезах приняла участие в Бостонском марафоне. Девочка изначально планировала пробежать лишь 2 километра, но в итоге смогла преодолеть 5.

12 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых – 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших оказались 43-летняя Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна. Во время реабилитации в США украинки получили протезы.

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