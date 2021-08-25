Украинка Харлан принципиально отказалась от гражданства России

Прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан призналась, что ее пытались переманить в сборную России, однако она не представляет, как можно выступать под чужим флагом. 30-летняя спортсменка не сможет заставить себя выйти против команды, которая была родной.

Харлан уточнила, что попытка переманить ее под флаг Российской Федерации была сделана достаточно давно.

"Было просто предложение, звонок или сообщение. Не то чтобы официально, по крайней мере, у меня так было. Один раз. Не могу сказать, от кого. Отказалась потому, что не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная", – цитирует украинку Tribuna.com.

Видео дня

Харлан знает, что условия для тренировок и занятий спортом у нас "не очень".

"Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких", – подытожила Ольга.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан не смогла взять медаль Олимпиады, сенсационно вылетев в первом круге.

Ольга живет в Италии со своим парнем и тренируется у местных специалистов.

После проигрыша на Играх в Токио фехтовальщице досталось в социальных сетях.