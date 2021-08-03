Украинка Бех-Романчук чуть не расплакалась, комментируя выступление на Олимпиаде-2020

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, была разочарована пятым местом в финале соревнований на Олимпиаде в Токио. Комментируя свое выступление, наша соотечественница едва сдерживала слезы.

В интервью изданию "Суспильне Спорт" спортсменка рассказала, что расстроилась, поскольку ей не удалось достичь поставленных целей. Она призналась, что еще не знает, поедет ли на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но я боролась до последнего. Разочарована своими прыжками. Но имеем то, что имеем. Конечно, чувствовалась поддержка. Все меня поддерживали. И много сообщений получала перед своими прыжками. Люди, которые в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает, что разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, зачем мы сюда приехали. Олимпиада-2024? Как минимум нужно морально перезагрузиться. А там – посмотрим", – заявила Бех-Романчук.

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Напомним, что украинская легкоатлетка сумела успешно выполнить только один прыжок из шести в финале Олимпиады-2020. Остальные пять попыток нашей соотечественницы не были засчитаны из-за заступа за ограничительную линию. Она заняла пятое место с результатом 6,88 метра.

В 2016 году на ОИ в Рио-де-Жанейро Бех-Романчук испытывала такие же проблемы. Тогда ни один из трех ее прыжков не был засчитан, и она закончила соревнования с результатом 0,0 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ее муж-пловец Михаил Романчук завоевал две медали на Играх в Токио. Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.