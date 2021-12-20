Украинец выиграл квалификацию чемпионата мира по плаванию

Лучший украинский пловец Михаил Романчук отлично выступает на чемпионате мира на "короткой" воде (в 25-метровом бассейне), который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В понедельник, 20 декабря, 25-летний уроженец Ривного преодолел квалификацию на дистанции 1500 метров с лучшим результатом.

Романчук проплыл 60 бассейнов за 14 минут 24,76 секунды. Ахмед Хафнауи из Туниса и британец Флориан Уэллброк проиграли украинцу 1,01 и 1,03 секунды соответственно. Финальный заплыв состоится в Абу-Даби во вторник, 21 декабря.

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Всего на чемпионат мира приехало 10 украинцев. В финал 200-метровки на спине пробилась киевлянка Дарья Зевина. Однако в решающем заплыве она показала последний, восьмой, результат.

Романчук уже побеждал на чемпионате мира именно на короткой воде – в 2018 году. Годом ранее он выигрывал "золото" на европейском первенстве. Напомним, на Олимпийских играх муж легкоатлетки Марины Бех-Романчук завоевывал серебряную и бронзовую медали – на дистанциях 1500 и 800 м соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пловец не поехал на ЧЕ в Россию.

Недавно сборную России дисквалифицировали на чемпионате Европы по плаванию и лишили медали.