Знаменитый украинский дзюдоист Богдан Ядов стал победителем чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Софии (Болгария). 25-летний киевлянин завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

В финальной схватке наш соотечественник победил иппоном испанца Альберто Гайтеро Мартина.

Для Ядова это награда стала первой на чемпионатах континента, а для Украины - первой на текущем европейском первенстве.

Видео дня

До Богдана только шести нашим дюздоистам удавалось становиться чемпионами Европы.

Последний раз украинский гимн на Евро по дзюдо играл в 2019 году в честь Георгия Зантараи.

Впервые о себе на международной арене Ядов заявил в 2011 года, где стал серебряным медалистом. Уже на следующий год молодой дзюдоист взял "бронзу" чемпионата Украины, а в 2013 стал настоящим лидеров среди молодых дзюдоистов.

В этом же году Ядов завоевал по "серебру" на юниорском чемпионате мира и юношеской Олимпиаде.

В 2017-м Ядов выиграл чемпионат Украины, а затем стал победителем соревнований EUROPEAN OPEN Катовице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Международная федерация дзюдо (IJF) лишила полномочий главу Российской Федерации Владимира Путина.