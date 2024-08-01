Украинец стрелял по чужой мишени и остался без награды Олимпиады: три года назад с медалистом Парижа-2024 произошла невероятная история

Серебряный медалист Олимпиады-2024 в Париже Сергей Кулиш мог быть уже призером трех игр, а, возможно, даже и чемпионом, но после удачного дебюта в Рио-2016 на соревнованиях в Токио-2020 судьба сыграла со стрелком злую шутку. Но украинец не сложил руки и получил награду во Франции.

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OBOZ.UA решил напомнить, как выступал Сергей в стрельбе на других своих Олимпиадах, особенно в свете того, что Игры в Японии превратились для него в настоящую драму. А также рассказать, каким был Кулиш в начале своего пути.

ИНОГДА ЛЕНИЛСЯ. В свое время первый тренер Сергея Виктор Нагний рассказывал, что Кулиш в начале своей спортивной карьеры был обычным учеником, и в нем было трудно разглядеть будущего двукратного призера Олимпийских игр.

"Я не гадалка, предсказать медальное будущее учеников не могу. Просто даю людям все, что могу. Их результат зависит от того, насколько хорошо мы находим общий язык и какие цели перед собой ставим. Как и все остальные мои ученики, уклонялся и иногда ленился . Но от других он, конечно, немного отличался. У него технический склад ума, он понимает, что делает.

"В стрельбу он пришел в 10 лет с другом. Ходил еще на фехтование и брейк-данс. Он нас всегда боится огорчить, поэтому все проблемы держит в себе", – признавался папа спортсмена Владимир.

Уроженец Черкасс Кулиш был призером еще первых Юношеских Олимпийских игр и кандидатом в олимпийскую сборную в Лондоне-2012. Но попал в главную команду уже четыре года спустя.

ПЕРВЫЙ В РИО. На своих первых Олимпийских играх 2016 года в Бразилии Кулиш принес Украине первую медаль соревнований, выиграв серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

В Рио Сергей довольно долго лидировал в общем зачете, но не удержал первое место, едва не завершив выступления еще до распределения наград. Однако сумел собраться и сначала обойти индуса Абхинава Биндра, а в борьбе за серебро опередить россиянина Владимира Масленникова. А вот побороться за "золото" ему не удалось, как потом рассказывали тренеры, за неимением опыта. С олимпийским рекордом финалов победил итальянец Никколо Каприани (206,1). Результат украинца – 204,6.

"Я пытался вести себя как на обычных соревнованиях и сдерживать эмоции. Не думал об олимпийской медали, а пытался работать в обычном русле, чтобы не допустить ошибок. Я просто делал свою работу, пытаясь выполнить задачи, поставленные накануне этого важного старта. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, а у меня уже есть и медаль. Это очень многое для меня значит", – признался Сергей.

"Перед финалом мы Сергея не то чтобы настраивали, а больше оберегали от общения с соперниками и другими тренерами. Потому что вроде бы они и поздравляют с выходом в финал, но на самом деле держат за пазухой камень. Это все сбивает человека. И мы были настроены защитить его. от этого все поздравления уже после последнего выстрела", – комментировал тренер Александр Каминский.

"Сережа у нас скромный, все эмоции держит при себе, но назойливый. Перед Рио сказал нам, что привезет медаль, и мы будем гордиться", – призналась потом мама Светлана.

ДРАМА ТОКИО. В 2021 году в Токио в финале стрельбы из винтовки по трем положениям на тот момент 28-летний украинский спортсмен также претендовал на пьедестал и после первого вида – стрельбы с колена – шел на третьем месте. Лидеру Кулишу уступал лишь 0,9 балла.

Далее Сергей шел вторым-третьим, но во время третьего упражнения невероятное стечение событий привело к тому, что он случайно выстрелил по чужой мишени, что отбросило его на восьмое место, где украинец и закончил Игры-2020.

"Это мой косяк. Такое впервые со мной произошло за всю карьеру. За 18 лет. Выстрелил по чужой мишени. Расстегнулась пуговица на курточке, и моя стойка изменилась. Я вышел на чужую мишень. Почувствовал дискомфорт, но время шло, нужно было делать выстрелы. Ну что уже теперь поделаешь. Плохой опыт – тоже опыт. Буду готовиться к Олимпиаде-2024", – взял вину за совершенное Кулиш.

"В положении стоя амплитуда колебания винтовки велика. Сергей не проконтролировал. У него расстегнулась пуговица снизу, и его повело направо. Я увидел, что выстрел есть, но на мишени никакой реакции. Сначала подумал, что сбой электроники – такое бывает, не показывает выстрел" Но тут, вижу, хорват Горса обратился к судьям и показывает на мишень. Тогда я понял, что Сергей стрельнул ему, да еще в десятку", – объяснял тренера Кулиша Александра Каминский.

По словам наставника, психологически Сергей тогда был готов и даже после досадного инцидента попадал лишь в десятки: "Но это невероятный случай. Один раз на миллион – и произошло именно с нами".

К тому же в Японии Кулиш не прошел в финал стрельбы из винтовки на 10 метров. В квалификации своей коронной дисциплины украинец оказался только 29, но выяснилось, что у него возникли проблемы с оружием: "Не буду объяснять. Это технические моменты, никто не поймет. Но поправлял положение винтовки, менял, искал, поскольку были проблемы ".

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