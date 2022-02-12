Украинец стал участником престижного турнира Copapodio в Бразилии

6 февраля в Балнеариу-Камбориу состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу Copapodio. Самый молодой пурпурный пояс в Украине и спортсмен Лиги TMS Никита Шагойко стал участником этих соревнований, получив предложение от организаторов турнира.

"Со мной связались матчмейкеры Copapodio после того, как в ноябре я завоевал серебро на чемпионате мира в Абу-Даби. Им понравилась моя борьба. Я некоторое время раздумывал над этим предложением, но в итоге мы с отцом поехали в Бразилию".

Всего Шагойко провёл на родине бразильського джиу-джитсу почти месяц. Спортсмен прошёл акклиматизацию и тренировался в разных залах. По словам Никиты, украинские борцы ничем не уступают родоначальникам этого боевого искусства.

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"Джиу-джитсу в Бразилии удивляет количеством турниров и численностью спортсменов, которые достигают больших успехов. Но о них мало кто знает, потому что у бразильцев нет возможности выехать заграницу. А те, у кого она есть, не имеют визы в США, а именно там можно достичь успехов и прийти к тому, к чему стремятся все бразильские спортсмены.

Могу сказать, что ребята из Украины однозначно составят конкуренцию топовым атлетам Бразилии. В Украине борьба намного красивее, в том плане, что можно увидеть много красивых технических действий и большое количество досрочных побед, в отличие от бразильцев".

Всего Никита провёл три схватки в рамках турнира Copapodio: две с бразильцами и одну с арабским спортсменом. Первый поединок стал достаточно спорным — международный судья настаивал на дисквалификации араба, но организаторы присудили ему победу. Во второй схватке Шагойко получил травму, и на третий бой вышел "на характере".

"Третью схватку отборолся, приложив максимум моральных и физических усилий. Мне повредили ахилл и я не мог ступать на одну ногу. В любом случае, я очень доволен своим участием на этом турнире. Все бразильские спортсмены и тренеры хвалили мой стиль борьбы и технические навыки. Я был горд представлять Украину и украинскую Лигу TMS на таком высоком уровне".