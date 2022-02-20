Украинец Максим Задорожний завоевал два 'золота' на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

С 14 февраля в Риме проходит чемпионат самой престижной мировой организации по бразильскому джиу-джитсу IBJJF. Десятки украинцев уже выступили на этом турнире и заняли призовые места.

Спортсмен из Кривого Рога, борец украинской Лиги TMS Максим Задорожний боролся в конкурентном дивизионе коричневых поясов, в супер тяжелом весе. В рамках своего дивизиона Макс провёл три встречи, в одной из которых боролся с соотечественником – украинцем Дмитрием Перникоза, который взял бронзовую медаль.

Задорожний одержал победу в трех схватках, финальный поединок завершил досрочно – болевым приёмом. По правилам федерации, все призеры могут заявиться в абсолютную весовую категорию, что и сделал Максим. В этом разделе Задорожний провёл четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе "золото".

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"Я зарегистрировался на этот турнир ещё в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF – важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире многое для меня значит", – прокомментировал Максим.

Сегодня на турнире IBJJF всех фанатов бразильского джиу-джитсу ждет не менее интересный день – схватки чёрных поясов, среди которых также будут украинские именитые спортсмены.