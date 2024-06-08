Украина вышвырнула скандальную российскую федерацию из мирового спорта

Федерация шахмат России (ФШР) на два года исключена из Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает датский гроссмейстер и тренер чемпиона мира Магнуса Карлсена. Как уточняет Петер Хейне Нильсен, Комиссия по этике ФИДЕ признала ФШР и президента ФИДЕ Аркадия Дворковича виновными в деле, поданном Федерацией шахмат Украины (ФШУ).

"ФШР имела контакты с лицами, на которые распространяются санкции, организовывала шахматные мероприятия на оккупированных территориях Крыма, "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области, а также не соблюдала политический нейтралитет", - говорится в документе, часть из которого опубликовал Нильсен у себя в соцсети Х.

При этом ФИДЕ дала россиянам два месяца на исправление всех нарушений. Если ФШР все исправит, то наказание будет приостановлено и заменено на трехлетний испытательный срок.

"В течение периода приостановки приостановленная федерация-член лишается своих прав, предусмотренных ст. 10, ее официальные лица и национальные команды не могут участвовать в каких-либо конгрессах, соревнованиях, мероприятиях или мероприятиях ФИДЕ. Игроки, арбитры и тренеры по-прежнему могут участвовать в индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях под своим национальным флагом или под флагом ФИДЕ, если иное не решено Советом или Генеральной Ассамблеей", – отмечается в тексте.

В сентябре 2023 года украинский гроссмейстер Андрей Баришполец и сам Нильсен вместе с ФШУ подали иск против Дворковича и ФШР.

Напомним, что начиная с марта 2022 года Совет Международной федерации шахмат отстранил команды России и Беларуси от участия в турнирах, которые проводятся под эгидой организации. Однако при этом россияне и белорусы имеют право выступать в личных соревнованиях под флагом ФИДЕ.

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