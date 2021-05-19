Украина выиграла "золото" чемпионата Европы по водным видам спорта

Украинец Михаил Романчук выиграл чемпионат Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. 24-летний ривнянин стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем, в финале показав результат 14:39,89.

Это стало первой наградой для Украины на текущем континентальном первенстве и третьим чемпионским титулом для Романчука. Ранее Михаил побеждал на ЧЕ в Глазго в 2018 году на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем.

Финал

1. Михаил Романчук (Украина) – 14:39,89

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:42,91

3. Доменико Ачеренца (Италия) – 14:54,36

"Я очень доволен этим результатом, особенно потому, что два года не плавал на такой дистанции (1500 метров). Я очень рад. Мы проделали много работы, но еще большее предстоит сделать, чтобы стать лучшими", – цитирует Романчука swimmingworldmagazine.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Романчук взял "золото" на турнире по плаванию International Swimming League (ISL), этап которого прошел в Будапеште, установив рекорд Европы на короткой воде.

27 октября Романчук выиграл "золото" третьего этапа, преодолев дистанцию в 400 метров вольным стилем за 3:40:08. Подопечный Петра Нагорного опередил россиянина Александра Красных и японца Кацухиро Мацумото.

Напомним, что Михаил женат на одной из красивейших легкоатлеток страны Марине Бех.