Украина выиграла чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию

Национальная паралимпийская сборная команда Украины выиграла чемпионат Европы по плаванию, который с 16 по 22 мая уже второй год подряд проходил в португальской Мадейре. Наши спортсмены завоевали 95 медалей, среди которых 37 золотых, 31 серебряных и 27 бронзовых наград, установив один рекорд Европы, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Italy 🇮🇹 beat Ukraine 🇺🇦 in the final race to finish on top of the overall European Open Championships medal standings! #Madeira2020 was an Open Championships, counting with athletes from outside Europe preparing for the @Tokyo2020 @paralympics in August. pic.twitter.com/3eiG51VorJ — Para Swimming (@Para_swimming) May 23, 2021

Наши спортсмены оставили позади всех представителей паралимпийского плавания Европы и мира. На втором месте чемпионата Европы - команда Италии (80 медалей - 33 золотых, 26 серебряная, 21 бронзовых наград), третье место - в России (87 медалей - 30 золотых, 25 серебряных, 32 бронзовых наград).

С таким успехом украинских паралимпийцев поздравил президент нашей страны Владимир Зеленский.

Вітаю українських параплавців з перемогою на чемпіонаті Європи! Ви – герої. 95 медалей, з яких 37 золотих, 31 срібна та 27 бронзових. Це надзвичайно важливо для всіх спортсменів на шляху до Паралімпіади у Токіо, адже маємо паралімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог! pic.twitter.com/Z7aL4LfyoS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2021

Соревнования носили характер отрытого чемпионата Европы. В континентальном первенстве приняли участие около 370 паралимпийцев из 43 стран Европы и 4 стран мира.

В составе команды Украины - 43 пловца, которые представляют Донецке, Днепропетровске, Запорожскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую обл. и город Киев.

В общем - 13 регионов Украины.

Больше всего медалей для национальной паралимпийской сборной команды Украины завоевал Максим Крипак, который показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах - 6 золотых наград, а также эстафетная серебро.

Максим вошел в тройку сильнейших пловцов Европы.

В список сильнейших (с тем же результатом - 7 медалей) вошли: Мерешко Елизавета (4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали), Трусов Андрей (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а еще Андрей установил рекорд Европы на дистанции 50 м баттерфляй ), Сербин Михаил (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая Украина показала лучший результат в истории ЧЕ по артистическому плаванию.