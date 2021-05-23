Украина выиграла чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Паралимпийская сборная Украины

Национальная паралимпийская сборная команда Украины выиграла чемпионат Европы по плаванию, который с 16 по 22 мая уже второй год подряд проходил в португальской Мадейре. Наши спортсмены завоевали 95 медалей, среди которых 37 золотых, 31 серебряных и 27 бронзовых наград, установив один рекорд Европы, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Наши спортсмены оставили позади всех представителей паралимпийского плавания Европы и мира. На втором месте чемпионата Европы - команда Италии (80 медалей - 33 золотых, 26 серебряная, 21 бронзовых наград), третье место - в России (87 медалей - 30 золотых, 25 серебряных, 32 бронзовых наград).

С таким успехом украинских паралимпийцев поздравил президент нашей страны Владимир Зеленский.

Соревнования носили характер отрытого чемпионата Европы. В континентальном первенстве приняли участие около 370 паралимпийцев из 43 стран Европы и 4 стран мира.

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

В составе команды Украины - 43 пловца, которые представляют Донецке, Днепропетровске, Запорожскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую обл. и город Киев.

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

В общем - 13 регионов Украины.

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

Больше всего медалей для национальной паралимпийской сборной команды Украины завоевал Максим Крипак, который показал абсолютный результат в индивидуальных дисциплинах - 6 золотых наград, а также эстафетная серебро.

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

Максим вошел в тройку сильнейших пловцов Европы.

В список сильнейших (с тем же результатом - 7 медалей) вошли: Мерешко Елизавета (4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали), Трусов Андрей (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а еще Андрей установил рекорд Европы на дистанции 50 м баттерфляй ), Сербин Михаил (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).

Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая Украина показала лучший результат в истории ЧЕ по артистическому плаванию.

ПортугалияПаралимпийская сборная Украины