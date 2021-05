Украина выиграла чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию

Национальная паралимпийская сборная команда Украины выиграла чемпионат Европы по плаванию, который с 16 по 22 мая уже второй год подряд проходил в португальской Мадейре. Наши спортсмены завоевали 95 медалей, среди которых 37 золотых, 31 серебряных и 27 бронзовых наград, установив один рекорд Европы, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

