Украина ввела санкции против четверых знаменитых спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских спортсменов и артистов, поддержавших агрессию и участвовавших в кремлёвской пропаганде. Санкции стали частью решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года и были введены в действие указом главы государства.

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Среди тех российских спортсменов, кого коснулись новые санкции, – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трёхкратная олимпийская чемпионка и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Все они открыто выражали поддержку вторжению, участвовали в митингах и медийных кампаниях в интересах Кремля, а также незаконно посещали оккупированные территории Украины.

Подсанкционные лица, по информации СНБО, активно используют свой публичный статус для оправдания войны и дискредитации Украины на международной арене. Введение санкций предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет на транзит и въезд в Украину, а также ряд других ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2025-го Европейский Союз ввел санкции против российских спортсменов. В частности, в список попали предатель Украины и ярый Z-патриот шахматист Сергей Карякин и гимнаст, выигрывавший "золото" Токио-2020, Никита Нагорный, который присягнул на верность диктатору Владимиру Путину.

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