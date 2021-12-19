Украина впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу среди женщин U21

Представительницы Запорожья Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу среди игроков до 21 года, который прошел в Таиланде. Для Украины это стало первым "золотом" у женщин в истории на турнирах подобного уровня. В 2011 году у мужчин золотые награды завоевали украинцы Сергей Попов и Валерий Самодай.

Наши соотечественницы уверенно прошли групповой этап, победили во всех трех матчах и вышли в плей-офф с первого места. В играх на вылет украинки по очереди вынесли спортсменок из Италии, Росссии и Швейцарии.

В финале украинские волейболистки в трех сетах одолели Испанию.

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Для Хмиль и Лазаренко это стало уже второй наградой на уровне юниорских ЧМ до этого – "бронза" U19 и "золото" U21.

Кроме того, в активе Ангелины и Татьяны титулы чемпионок Европы-2020 (U18) и бронзовых призеров чемпионата Европы (U22).

"Горжусь, что у меня есть возможность защищать честь своей страны и выступать под сине-желтым флагом. Хочу сказать огромное спасибо всем за ту поддержку и теплые слова, которые получила наша команда", – написала Ангелина у себя в Instagram.

"Пройден долгий путь подготовки и после стартовой "бронзы" U19 мы показали, что не случайно сюда попали. Мы продолжаем дальше работать, ведь стимула и мотивации теперь море", – поделилась эмоциями Татьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы. В упорной борьбе в 1/8 финала турнира наши девушки уступили Польши.