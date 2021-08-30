Украина впервые стала чемпионом мира в экзотическом виде спорта. Эксклюзив

Сборная Украины впервые стала чемпионом мира по береговому спиннингу. Турнир проходил на горной речке Вача в Болгарии. Из городка Девин украинские рыбаки увезли две золотые медали –сначала личный зачет выиграл Назар Боженко, а затем "сине-желтые" победили и в командных соревнованиях.

После исторической победы OBOZREVATEL поговорил с чемпионом мира Кириллом Погостинским, который рассказал про особенности турнира и количество словленной рыбы.

– Наша команда была бронзовым призером чемпионата мира-2016 в Словакии, в 2017 году было второе место в Италии. Потом два года мы были пятые и шестые. И вот в 2021-м наконец-то удалось завоевать первое "золото" по береговому спиннингу. А так есть еще мормышка, фидер, лодочные соревнования. Там ребята и трехкратные чемпионы мира. Мы одни подводили федерацию, но исправились – победили в командном и личном зачете. В общем, мы увезли из Болгарии все доступное "золото".

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– А какой регламент турнира? В баскетболе, допустим, побеждает команда, которая за 40 минут наберет больше очков, чем соперник.

– Тут дается четыре тайма по 45 минут. И за эту сессию в 45 минут нужно поймать больше рыбы, чем все остальные противники. Рыба считается поштучно. Но в зачет идет только форель. Дальше ваш результат суммируется и определяется победитель первого дня. Потом – второй день. После первого дня мы проигрывали 6 баллов сборной Италии и шли вторыми, но потом улучшили свои результаты. В итоге нас разделил один балл. А итальянцы получили "серебро".

– Сколько за день можно словить форели? Какое было максимальное количество?

– Вот наш абсолютный чемпион мира Назарий Боженко поймал, по-моему, 174 рыбы.

– Ловили в специальном месте или была дикая природа?

– Это горная река, но к рыбе, которая есть в водоеме, был еще дозапуск форели из разводников. Но все соревнования проходят по принципу "не убей". Вы ловите рыбу и отпускаете. Если рыба самостоятельно не уплыла, то она в зачет не идет. Помимо того, что вы должны поймать форель, так еще нужно нанести как можно меньше травм. И чтобы дальше она продолжала там ловиться и, возможно, размножаться.