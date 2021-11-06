Украина с историческим результатом выиграла чемпионат мира по борьбе U-23, опередив Россию

Украинки Алина Акобия-Грушина (весовая категория до 57 кг), Анастасия Лавренчук (65 кг) и Анастасия Алпеева (72 кг) завоевали "золото" чемпионата мира по борьбе U-23. Планетарное первенство среди молодежи состоялось в столице Сербии, Белграде. Эти медали позволили Украине выиграть общекомандный медальный зачет.

Награды высшей пробы украинок стали первыми в истории нашей женской борьбы. С 2017 года, когда начали проводить ЧМ U-23, украинские атлетки занимали лишь вторые и третьи места.

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"Наконец-то я выиграла золотую медаль. Это первый титул чемпиона мира в моей спортивной карьере. Я очень счастлива и благодарна всем, кто меня поддерживал", – цитирует Акобию официальный сайт чемпионата.

Акобия, родившаяся в Глобино на Полтавщине, продемонстрировала настоящую пропасть в классе между ней и другими соперницами в Белграде.

В финальной схватке Алина победила россиянку Кристину Михнееву. В первом раунде у Акобии не было очков, но несколько тейкдаунов за менее чем 40 секунд до конца поединка позволили ей обогнать россиянку и выиграть со счетом 5:1.

По регламенту турнира за "золото" давалось 25 баллов, за "серебро" – 20 и 15 за "бронзу." Также оценивались и места ниже.

Перед последним днем Украина занимала третье место, отставая от России на 14 очков. Золотая медаль Акобии помогла Украине опередить Соединенные Штаты и занять второе место, а к концу последнего финала – 72 кг – украинки отобрали титул у России, набрав 161 балл против 140. США заняли третье место с 102 баллами, на два, больше чем Индия. Турция заняла пятое место в гонке.

Анастасия Лавренчук и Анастасия Алпеева выиграли две другие золотые медали для Украины в 65 кг и 72 кг соответственно.

Лавренчук за 88 секунд победила над Динару Салихову (Россия).

"Я так долго пыталась выиграть эту медаль. У меня было много травм, но я была готова на все, чтобы победить. После взрослого чемпионата мира в Осло я верила, что смогу победить. Конкуренция в моей категории в Украине очень высока", – сказала Лавренчук.

Говоря о победе над командой, она заявила, что Украина этого заслуживает, потому что все упорно тренировались даже во время COVID-19.

"Даже за два года коронавируса мы продолжали тренироваться. Наши тренеры лучшие, потому что смогли в непростое время организовать сборы и съездить на соревнования", – не сдержала эмоций борчиха.

Частью этой команды и еще одной золотой призеркой стала Алпеева, которая в финале до 72 кг одолела сложную соперницу в лице Кендры Дачер из Франции. Во втором периоде она проиграла 0:1, но реализовала бросок и повела 2:1.

"Не могу поверить, что выиграла", – призналась спортсменка, добавив, что еще важнее было доказать, что их команда – лучшая в мире.

"Наша команда очень дружная, и наши тренеры воспитывают в нас командный дух. Мы давно доказали, что наша команда - лучшая на европейском уровне, и было важно доказать то же самое на мировом уровне", – отметила Алпеева.

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