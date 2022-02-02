Украина – Россия: букмекеры назвали победителя полуфинала чемпионата Европы по футзалу

По мнению букмекеров сборная России является фаворитом в полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу против Украины. Встреча в Нидерландах запланирована на 4 февраля.

На победу россиян принимаются ставки с коэффициентом 1,36. Успех наших соотечественников оценивается показателем 5,00. Ничья в основное время также маловероятно. На это событие можно поставить со значением 5,50.

Также букмекеры считают, что Украина в этом матче не забьет больше одного гола, а Россия пропустит меньше двух.

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Напомним, что накануне сборная России по футзалу в четвертьфинале Евро-2022 со счетом 3:1 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал.

Днем ранее свою путевку в эту стадию турнира добыла и Украина. 31 января подопечные Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграли Казахстан – 5:3.

Новость о том, что России предстоит сыграть с Украиной вызвала настоящую истерику в РФ. Свищев заявил, что оголтелый русофобский настрой докатился до спорта.

А президент Ассоциации мини-футбола этой страны Эмиль Алиев считает, что "в сборной Украины – наши друзья".

Напомним, что уже стали известны телеканалы, которые покажут матч футзального чемпионата Европы Украина – Россия.