Украина пострадала от ненормального решения на Кубке мира по скелетону

Этап Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге завершился скандалом. Организаторы по ходу заездов изменили правила, что сильно повлияло на итоговое место единственного представителя Украины Владислава Гераскевича.

По правилам соревнований, каждый этап состоит из двух заездов. В первом соревнуются все атлеты. Во втором выступают топ-20. Победитель определяется по сумме двух заездов среди первых двадцати финишировавших.

После первой попытки Германия, чьи спортсмены провалили выступление, подала протест на неправильное очищение трека от снега, что якобы повлияло на выступление спортсменов.

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Организаторы, тоже немцы, протест удовлетворили, приняв решение провести гонку в формате одной попытки, где сразятся снова все скелетонисты.

"Мы приехали после первого заезда на старт, уже подготовили все для второго заезда. А тут собирают какую-то встречу: "Будем отменять результаты заезда". Просто немцы плохо проехали и немецкая команда подала протест на немецкий же трек и продавила это решение. Не знаю, как это решение могло быть принято – все были против, кроме немцев и еще одной-двух команд. Конечно, мы понимаем и видим, что это ненормально", – цитирует Гераскевича Суспильне.

В своей второй попытке Гераскевич допустил ошибку на старте и стал лишь 25-м. Победу же добыл немецкий скелетонист. Его соотечественник занял и третье место.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о ситуации со скелетоном в Украине. Как оказывается у нас есть только санная трасса в Кременце. Ни скелетонистам, ни бобслеистам там делать нечего. Если боб-четверка, который весит 630 кг с экипажем, проедет по ней один раз, то это будет последний заезд для трассы.

"Ни для бобслея, ни для скелетона никаких условий у нас нет", – заявил главный тренер сборной Украины по этим видам спорта Михаил Гераскевич.