Украина – Португалия: где смотреть матч Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в пятницу, 28 января, проведет решающий матч группового турнира чемпионата Европы. Наша команда сразится с действующим триумфатором турнира Португалией.

Поединок пройдет в нидерландском Гронингене на арене Martini Plaza. Увидеть прямую трансляцию встречи можно будет на телеканале "Суспільне". Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

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Отметим, что перед заключительным игровым днем подопечные Александра Косенка находятся на третьей позиции. "Желто-синие" набрали три очка и уступают команде Нидерландов по личным встречам.

Украинцев для выхода в плей-офф 100% устроит победный результат. В случае ничьей нашим футзалистам нужна будет победа сербов над нидерландцами в параллельной встречи.

Если же Украина уступит Португалии, то в четвертьфинал "желто-синих" выведет лишь победа Сербии над хозяевами с разницей от одного до восьми мячей. При этом важно, чтобы наши ребятами не проиграли португальцам с крупным счетом.

Напомним, сборная Украины в стартовом матче Евро-2022 по футзалу проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромили Сербию (6:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан женской сборной Украины Юлия Фросюк откровенно рассказал о проблемах команды перед Финалом четырех Евро-2022.