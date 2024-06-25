Украина показала, в какой форме будет выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Фото

25 июня в Киеве состоялась презентация новой олимпийской формы сборной Украины. В ней наши спортсмены выступят на Играх-2024, которые стартуют уже 26 июля в Париже. В 2024 году новым спонсором Национального олимпийского комитета стал бренд 4F.

Видео дня

Экипировку от польского производителя в столице представили призеры ОИ и чемпионатов мира. В частности, каноистка Людмила Лузан, дзюдоистка Дарья Белодед, синхронистки Владислава и Марина Алексеевы, прыгун в воду Алексей Середа и байдарочники Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик и Иван Семыкин.

Презентация от НОК прошло в киевском ЦУМе в сотрудничестве с компаниями 4F и "Эпицентр К".

Крупнейший спортивный бренд Польши будет одевать национальную команду Украины на соревнования в течение следующих трех олимпийских циклов. В новой экипировки наши спортсмены сначала отправятся в Париж-2024, затем – на зимние Игры в Кортина-д'Ампеццо-2026 и в Лос-Анджелес-2028.

Украинские спортсмены будут в экипировке от 4F во время всех официальных церемоний и мероприятий, в частности, на параде атлетов по случаю открытия и закрытия Олимпийских игр, церемонии вручения медалей и вне соревновательных арен.

"Форма на 10 из 10! И дизайн, и материалы – все нравится. И в роли модели, в принципе, чувствую себя нормально. Не хватает весла? Можно было бы попробовать, но, думаю, что не поняли бы", – с улыбкой признался нам байдарочник Иван Семыкин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Магучих отреагировала на допуск бывшей россиянки к Олимпиаде-2024.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!