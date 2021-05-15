Украина показала лучший результат в истории ЧЕ по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию на чемпионате Европы в Будапеште завоевали 8 наград (4 "золота" и 4 "серебра"), что стало наибольшим количеству медалей, которые наша страна выигрывала на одном Евро.

По количеству золотых медалей украинская сборная также установила рекордный результат в своей истории. Соревнования в этом виде спорта являются часть континентального первенства по водным видам спорта, но медальный зачет рассчитывается отдельно.

Всего на Евро-2021 из артистическому плаванию было разыграно 10 комплектов наград. Украина выступала в восьми дисциплинах (кроме смешанных соревнований) и во всех поднялась на подиум, выиграв общий зачет по количеству золотых медалей, и заняв второе место по "золоту".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая харьковчанка Марта Федина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, выиграла для Украины первую в истории золотую медаль в одиночных выступлениях.