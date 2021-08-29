Украина взяла два "серебра" и "бронзу" на Паралимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украина на Паралимпиаде

Украинские пловцы Андрей Трусов (класс S7) и Денис Остапченко (класс S3) завоевали серебряные медали Паралимпиады-2020. 21-летний спортсмен из Славянска пришел вторым на 400-метровке свободным стилем, а 20-летний полтавчанин – на дистанции 50 метров на спине.

Трусов всю дистанцию шел третьим, но перед самым финишем смог вырвать "серебро". Победу с мировым рекордом добыл Марк Маляр, представляющий Израиль.

Результаты заплыва 400 метров свободным стилем

Остапченко лидировал первую половину заплыва, однако его смог опередить китайский спортсмен.

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Результаты заплыва 50 метров на спине

Для справки: классы с 1 по 10 означают пловцов с физическими нарушениями (чем ниже цифра, тем сложнее дисфункция, 11-13 - пловцы с нарушениями зрения, 14 - умственно отсталые спортсмены).

Кроме того "бронзовая" награда в активе нашего дзюдоиста Александра Назаренко. 35-летний днепрянин уже на старте схватки провел эффектный бросок и победил иппоном бразильского соперника.

Александр Назаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на Паралимпиаде стало настоящим украинским днем в плавании.

Наши соотечественники взяли пять золотых медалей, установив попутно мировой рекорд.

В числе победителей Евгений Богодайко (категория S9) , на дистанции 100 метров брассом

Евгений Богодайко

Максим Крипак (S10), 100 метров вольным стилем

Максим Крипак

Михаил Сербин (S11) 100 метров брассом

Михаил Сербин

И Денис Дубров (SM8) 200 метров комбинированным стилем.

Денис Дубров

Одно золото на счету женского состава паралимпийской команды – Елизавета Мережко стала лучшей на дистанции 200 метров брассом в категории SB5.

Елизавета Мережко
ЯпонияТокиоПаралимпиада-2020