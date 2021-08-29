Украина взяла два "серебра" и "бронзу" на Паралимпиаде-2020
Украинские пловцы Андрей Трусов (класс S7) и Денис Остапченко (класс S3) завоевали серебряные медали Паралимпиады-2020. 21-летний спортсмен из Славянска пришел вторым на 400-метровке свободным стилем, а 20-летний полтавчанин – на дистанции 50 метров на спине.
Трусов всю дистанцию шел третьим, но перед самым финишем смог вырвать "серебро". Победу с мировым рекордом добыл Марк Маляр, представляющий Израиль.
Остапченко лидировал первую половину заплыва, однако его смог опередить китайский спортсмен.
Для справки: классы с 1 по 10 означают пловцов с физическими нарушениями (чем ниже цифра, тем сложнее дисфункция, 11-13 - пловцы с нарушениями зрения, 14 - умственно отсталые спортсмены).
Кроме того "бронзовая" награда в активе нашего дзюдоиста Александра Назаренко. 35-летний днепрянин уже на старте схватки провел эффектный бросок и победил иппоном бразильского соперника.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на Паралимпиаде стало настоящим украинским днем в плавании.
Наши соотечественники взяли пять золотых медалей, установив попутно мировой рекорд.
В числе победителей Евгений Богодайко (категория S9) , на дистанции 100 метров брассом
Максим Крипак (S10), 100 метров вольным стилем
Михаил Сербин (S11) 100 метров брассом
И Денис Дубров (SM8) 200 метров комбинированным стилем.
Одно золото на счету женского состава паралимпийской команды – Елизавета Мережко стала лучшей на дистанции 200 метров брассом в категории SB5.