Украина опозорилась на чемпионате Европы по шахматам, не заплатив за проживание

В неприятной ситуации побывала сборная Украины по шахматам на командном чемпионате Европы, который состоялся в Словении. Наша делегация не оплатила проживание в городе Терме-Чатеж, но шахматисты сумели выиграть ЧЕ, несмотря на угрозу выселения из гостиницы.

О неприятном инциденте в интервью YouTube-каналу My.ua с сарказмом рассказал украинский гроссмейстер Антон Коробов.

"Наше родное министерство сделало просто гениальный ход конем. Считаю, за это нужно сразу вручать звание Героя Украины. Украина – единственная команда, которая не смогла заплатить за проживание.

Мы находились в подвешенном состоянии: в любой момент нас могли выгнать на улицу. Когда ты не уверен, будет ли у тебя завтрак, будет ли крыша над головой, то чувствуешь себя совершенно расслабленно. Благодаря этому мы не ощущали психологического давления, в отличие от других команд. В любой момент тебя просто могут не допустить к партии", – поделился деталями шахматист.

Видео дня

"Но, слава богу, организаторы, Европейский шахматный союз, проявили к нам, несчастным, сострадание, и мы доиграли чемпионат. Провели чемпионат как бездомные, но бездомные тоже иногда могут на что-то сгодиться", – с горькой улыбкой завершил рассказ Коробов.

Заметим, что украинская сборная играла без многолетних лидеров: Василия Иванчука, Руслана Пономарева, Павла Эльянова. За "сине-желтых" выступали: Юрий Кузубов, Антон Коробов, Андрей Волокитин, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук. Одной из самых важных на пути к "золоту" стала победа над сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, саблистка Харлан стала второй в "Танцях з зірками" и лучшей в мире в фехтовании.