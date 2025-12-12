Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пришла в дикий восторг после допуска юниоров из России к международным соревнованием. Депутатка Государственной думы с особым цинизмом добавила, что страна-агрессорка обошла протесты украинцев.

Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, похвалила руководство Международного олимпийского комитета (МОК) за возвращение российских юношей, что должно привести к полному снятию санкций с РФ.

"Это решение МОК – очень важный момент для страны, ведь у нас уже выросло целое поколение спортсменов, которое не участвовало ни в одном международном турнире. Думаю, это решение скажется и на полноценном возвращении наших спортсменов. Сейчас уже и Украина не сможет особо сопротивляться, хотя они предпринимают попытки, отправляя протесты, например, по нашим фигуристам. Они все равно продолжают на каком-то последнем издыхании пытаться кому-то что-то доказать, но вряд ли у них это получится", – сказала Журова.

До этого стало известно, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет допускать юношеские и молодежные команды из России к своим турнирам после рекомендации МОК.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон призвал полностью очистить биатлон от россиян, чем вызвал приступ истерики в РФ.

