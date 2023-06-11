Впервые в истории! Украина стала вице-чемпионом мира по сокке

Сборная Украины по сокке впервые в своей истории завоевала "серебро" чемпионата мира, который со 2 по 11 июня прошел в немецком Эссене. В финале подопечные Виталия Мельника в серии послематчевых буллитов уступили команде Казахстана 1:2. Основное время завершилось со счетом 2:2.

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Сокка - это разновидность минифутбола, где в каждой команде играют по 6 человек. Регламент матча - два тайма по 20 минут. В отличии от минифутбола тут другие размеры поля и количество игроков.

Украинцы неудачно начали встречу, пропустив два мяча первыми. Лишь под конец тайма наши соотечественники смогли собраться и усилиями Мельника сократить отставание.

После перерыва Украина устроила настоящий штурм и все тот же Андрей Мельник из киевского "Глуста" оформил дубль.

В серии буллитов увереннее себя проявили казахи .

Украина – Казахстан – 2:2 (1:2 по буллитам)

Голы: Мельник, 18, 37 – Елемесов, 9; Мурзабеков, 13.

На групповом этапе "желто-синие" финишировали на первом месте, по очереди обыграв Египет (5:0), Казахстан (6:2) и Ливию (10:2). В плей-офф Украина была сильнее Албании (3:1), Марокко (3:1) и Хорватии (1:0).

Дебютировала наша сборная на Socca World Cup в прошлом году. Тогда украинцы остановились в четвертьфинале, уступив Германии (3:8).

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