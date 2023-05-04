Украина лишила спортивную федерацию статуса национальной из-за фото с россиянкой

Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта (ФПС) статус национальной, сообщает Tribuna. Причиной такого решение стала фотография, сделанная на 7 апреля в сербском Белграде на Генеральной Ассамблеи Международной федерации подводного спорта (CMAS).

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В одном кадре присутствует украинка Ирина Предко (жена вице-президента ФПС Станислава Предка) и россиянка Анна Аржанова (президент CMAS).

Глава спортивного комитета Федерации подводного спорта Украины Наталия Чекоданова считает, что сложившаяся ситуация это атака на украинскую федерацию от конкурентов, которые хотят ее возглавить.

"На самом деле, никакого братания с россиянкой не было. Ирина Предко была там как частное лицо и поехала в Белград за свой счет. Один из спортсменов, узнав, что она находится в ЕС, попросил донести мнение украинцев. Ирина Предко выступила с жесткой речью, требующей дисквалификации россиян и белорусов", – заявила Наталья Викторовна в интервью Экспресс.

Чекоданова заявила, что эта скандальная фотография - случайность.

"Украинка фотографировалась с генсеком федерации и одной знакомой, и к ним неожиданно присоединилась Аржанова. В конце концов хочу отметить, что последняя уже 12 лет живет в Испании, публично осуждала вторжение России и даже призвала отстранить российских и белорусских спортсменов. А теперь Совет директоров CMAS допустил их только потому, что Международный олимпийский комитет принял такое решение", - добавила глава спорткомитета ФПС.

Президент Федерации легкой атлетики Украины, юрист, представлявший Федерацию подводного спорта на заседании Минспорта, Евгений Пронин заявил, что такая фотография не могла быть достаточным основанием для лишения статуса национальной.

"Это даже как-то стыдно обсуждать, потому что нет такого основания для лишения статуса национального. Федерация десятилетиями представляла этот вид спорта, десятилетие имела статус национальной, и здесь в ручном режиме она его лишается вроде бы по какой-то фотографии. Это вмешательство государства в автономию общественных организаций и спортивных федераций", - цитирует Пронина Tirbuna.

По словам юриста, Федерация подводного спорта будет бороться в юридической плоскости дальше.

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