Украина – Испания: где смотреть матч за 'бронзу' Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в воскресенье, 6 февраля, проведет поединок против команды Испании за бронзовые медали чемпионата Европы-2022. Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

Все украинские болельщики смогут поддержать наших соотечественников у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. В прямом эфире поединок будет показан на национальном телеканале "UA:Перший" и на сайте "Суспільне.Спорт".

Также трансляция будет доступна на телеканале "Матч! Игра".

Напомним, что испанцы находятся на третьем месте в рейтинге самых сильных команд континента после Португалии и России. У Украины 8-я строчка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Евро-2022 подопечные Александра Косенко уступили сборной России и не смогли выйти в финал.

В этой игре "желто-синих" поддерживал множество украинских фанатов. Они так громко пели известный хит про Путина, что "МатчТВ" пришлось выключить звук в трансляции.

Несмотря на поражение зрители устроили овации сборной Украины по футзалу.

Напомним, что наша сборная в четвертый раз пробилась в 1/2 финала Евро по футзалу.

В пятницу, 28 января, подопечные Александра Косенко дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам. "Желто-синие" уступили 0:1, но благодаря дополнительным показателям "желто-синие" заняли второе место и вышли в плей-офф.

На групповом этапе ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре подопечные потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

​Сборная России в четвертьфинальном матче со счетом 3:1 обыграла команду Грузии. В первом тайме шла равная борьба, а на последних минутах грузины могли уйти от поражения.

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