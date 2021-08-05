Удачный старт Магучих и финал в каноэ! Что происходит на Олимпиаде-2020 5 августа: все подробности

В четверг, 5 августа, Олимпиада в Токио продолжилась 13-м днем соревнований, в рамках которого спортсмены разыгрывают 29 комплектов медалей. Представители Украины претендуют на 7 из них.

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Украинская каноистка-одиночница Людмила Лузан выиграла свой полуфинал в заплыве на 200 метров с результатом 47,339 и теперь поборется за медали.

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Представительницы нашей страны в байдарках Мария Повх и Юлия Юрийчук не сумели пробиться в главный финал. Первая финишировала четвертой в решающем раунде квалификации и попала в финал "Б", а вторая замкнула восьмерку участниц и закончила свои выступления.

Украинская фаворитка Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих удачно стартовала на Играх, без проблем преодолев планку в 1,95 метра и обеспечив себе место в решающем состязании. Компанию ей составят соотечественница Ирина Геращенко и Юлия Левченко, которым эта высота покорилась с третьей попытки.

Украинский борец вольного стиля Василий Михайлов потерпел обидное поражение в поединке против серебряного призера чемпионата Европы-2021 Турана Байрамова. Азербайджанец одолел представителя нашей страны со счетом 4:2 в 1/8 финала.

Напомним, что 4 августа Украина значительно улучшила свое положение в медальном зачете, завоевав четыре медали на протяжении 63 минут. Успехи наших соотечественников позволили сборной подняться на 24 позиции – с 61-й на 37-ю позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, борец греко-римского стиля Жан Беленюк принес нашей стране первое "золото" на Олимпиаде в Токио, после чего расплакался и станцевал гопак, празднуя победу.

Его коллеги Парвиз Насибов завоевал второе для Украины "серебро", а Ирина Коляденко – "бронзу".

Кроме того, наши синхронистки Мария Федина и Анастасия Савчук выиграли первую в истории страны медаль в артистическом плавании.