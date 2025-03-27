Участник Олимпиады-2020 погиб во время пожара в турецком отеле. Видео

В Турции в результате пожара в закрытом отеле на горнолыжном курорте Улудаг погиб участник Олимпиады-2022 в горнолыжном слаломе Беркин Уста. Пожар начался рано утром и быстро охватил здание. Момент возгорания попал на камеры видеонаблюдения, сообщает milliyet.

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Пожар вспыхнул в 05:29 по местному времени в одном из отелей гостиничной зоны Улудага, где в тот момент официально не было гостей. По информации властей, объект был закрыт ещё в январе после аннулирования лицензии, однако в здании продолжал находиться обслуживающий персонал.

В момент пожара в отеле находились 12 человек, среди них — 57-летний председатель Ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду Турции Яхия Кемаль Уста, его супруга и их сын, 25-летний лыжник Беркин Уста. Все трое получили тяжёлое отравление угарным газом. Яхия и Беркин скончались, несмотря на усилия врачей. Мать спортсмена остаётся в больнице.

Как сообщили власти Бурсы, предварительно установлено, что пожар начался из-за искр от мангала, которые попали на пластиковое покрытие веранды. Пламя быстро распространилось по зданию.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил гибель двух человек и сообщил о начале административного и уголовного расследования. Директор отеля был задержан.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как в здании появляется пламя. Пожарные прибыли через три минуты после сигнала и ликвидировали огонь, однако спасти всех не удалось.

Беркин Уста начал выступать на международных соревнованиях по горнолыжному спорту в юном возрасте. В 2017 году он принял участие в Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале, который проходил в турецком Эрзуруме, и занял 21-е место в большом слаломе.

В 2019 году Уста одержал свою первую победу на этапе FIS, выиграв гонку в гигантском слаломе в Пакистане. В том же году он выступил на юниорском чемпионате мира по лыжам, где стал 68-м в этой же дисциплине.

В 2021 году спортсмен участвовал в нескольких национальных чемпионатах Европы. Его лучшим результатом стало 17-е место в гигантском слаломе на первенстве Хорватии.

В 2022 году Беркин Уста квалифицировался на свои первые Олимпийские игры в Пекине. На турнире он выступил в соревнованиях по гигантскому слалому и занял 43-е место с суммарным временем 2 минуты 42,72 секунды.

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