Учащаяся сборная Украины завоевала 5 медалей чемпионата мира по тхэквондо. Фото

Все пятеро украинских спортсменов завоевали медали чемпионата мира по тхэквондо ВТФ среди проходящих в городе Масатлан, Мексика. В копилке команды 1 золото, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

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Наша чемпионка мира – Екатерина Ступак из Полтавской гимназии "Здоровье" №14.

Серебряные медалисты – Мария Романенко из Каменец-Подольского лицея №5 и Артем Балака из Ирпенского лицея №3.

Бронзовые призеры – Даниил Майданюк из Каменец-Подольского лицея №14 и Матвей Форостюк из Лицея №157 Оболонского района Киева.

"Было тяжело, но я справилась – потому что очень хотела взять первое место. Слава Украине!", – сказала победительница чемпионата мира Екатерина Ступак

"Нас прекрасно приняли в Мексике. Атмосфера на соревнованиях была просто "Вау!". Хотя было и немного жарко. Слава Украине!", - рассказала Мария Романенко, серебряный призер соревнований.

"Наши спортсмены доказали, что являются лидерами в своих возрастных категориях. Несмотря на существенную разницу во времени - 10 часов - сумели адаптироваться и настроиться на результат. Спасибо ВСУ и всем защитникам Украины, что мы имеем возможность выступать на таких соревнованиях. Слава нации, смерть врагам !", – сказал главный тренер Сергей Чайка.

Роман Греба, президент Украинской федерации ученического спорта:

"Наши - самые сильные. И они доказали это непосредственно на татами. Это закономерный результат, ведь многие работают, чтобы дети имели возможность тренироваться, совершенствоваться, выступать на соревнованиях высокого уровня. В школах создаются все условия, чтобы ученики даже в "эпохе гаджетов" интересовались спортом, занимались физкультурой, просто – как можно больше двигались… К тому же, у нас замечательные тренеры, которые "от и до" знают свое дело, вкладываются в своих питомцев, знают, как вдохновить в нужный момент.

Я искренне благодарен ВСУ за то, что наши дети могут представлять Государство на международных соревнованиях и побеждать. Слава Украине!".