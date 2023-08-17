'Убили мою карьеру': чемпион мира из РФ назвал бесчеловечным отстранение россиян и наехал на международную федерацию

Чемпион мира Александр Меньков обвинил Международную федерацию легкоатлетических видов спорта (World Athletics) в том, что она уничтожила его карьеру, отстранив российских спортсменов от своих турниров. Победитель первенства планеты-2013 в Москве в прыжках в длину назвал бесчеловечным отношение к себе со стороны функционеров организации.

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Об этом Меньков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Россиянина не смущает тот факт, что в РФ была организована масштабная допинговая система, а его страна напала на Украину, из-за чего федерация РФ была исключена из состава World Athletics.

"Убили мою карьеру и карьеры всех наших молодых спортсменов... Как можно не пускать на международные турниры восемь лет? Когда все это началось, в международной федерации стали вести себя так, как будто меня и не существует вовсе. Притом что я ведь не заштатный атлет, я же брал "золото" на чемпионате мира. Мог и Олимпиаду выиграть, это все видели. А тут в один день мою фамилию забыли, как будто Менькова никогда и не было... Это было абсолютно бесчеловечное отношение. Кому-то приходили хотя бы отказы, мне – вообще ничего", – сказал Меньков.

Ранее чемпионка мира и Европы россиянка Екатерина Конева пожаловалась на то, что была просто уничтожена в родной стране, когда ее обвинили в употреблении допинга в 2007 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям без дополнительных условий.

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