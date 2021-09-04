UA:Перший на гимне России прервал трансляцию Паралимпиады. Видеофакт

Официальный вещатель Паралимпиады-2020 в Украине телеканал UA:Перший не стал полностью показывать награждение победителей забега на 200 метров, который выиграл атлет из команд Паралимпийского комитета России (ПКР). Вместо концерта Чайковского, который заменяет гимн России на Паралимпийских играх, в эфире начал транслироваться рекламный блок.

Победу в 200-метровке с мировым рекордом добыл Дмитрий Сафронов. Украинский атлет Игорь Цветов стал вторым. Режиссеры UA:Перший показали торжественную церемонию до того момента, пока все три атлета не надели медали. В тот момент когда диктор по стадион объявил о том, что сейчас прозвучит гимн, режиссеры переключили показ на рекламу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после гимна Цветов отказался делать совместную фотографию с Сафроновым и еще одним россиянином Артемом Калашяном.

Отметим, что Цветов также поступил и после 100-метровки, когда не стал подниматься на подиум для совместного снимка.

Напомним, что российский Первый канал ушел на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио и не показал проход "желто-синих".

На Евро-2020 Первый канал России вырезал гимн Украины из трансляции матча с Англией.