'У вас не проводится чемпионат Украины': Магучих рассказала, какой бред ей писали россияне после начала войны

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих назвала абсолютно глупыми высказывания россиян о том, что ее патриотичная позиция и осуждение РФ не связана с войной. 23-летняя легкоатлетка, в частности, таким образом ответила на мнение представителей страны-агрессорки, что на спортсменку оказывается давление.

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Об этом Магучих заявила в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Рекордсменка мира в прыжках в высоту также вспомнила, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ ее гневную реакцию в отношении россиян вызвала отмена национального первенства страны.

"Боже, это такое просто глупое мнение, на самом деле. Это тоже самое, что они много писали еще в начале войны. Через несколько дней после полномасштабного вторжения у нас должен был пройти чемпионат Украины по легкой атлетике, но, конечно, все отменилось. И в этот же период у них проводился чемпионат России. И многие россияне, когда я выставила пост о войне и обстрелах, писали, что это только потому, что у вас не проводится чемпионат Украины и вы не можете выступать. Как такое можно думать? У нас ведь людей убивают, у нас ракеты над головами летают..." – сказала Магучих.

Полное интервью мировой рекордсменки в прыжках в высоту читайте на OBOZ.UA вечером 21 октября.

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