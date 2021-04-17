У российской фигуристки расстегнулось платье во время выступления на ЧМ. Видео

Российской фигуристке Виктории Синициной пришлось заканчивать выступление в расстегнутом платье.

Инцидент произошел на командном чемпионате мира в японской Осаке во время соревнований танцевальных дуэтов.

Ближе к концу проката Синициной вместе со своим партнером Никитой Кацалаповым столкнулись с проблемой: у девушки разошлась молния на левом боку. Несмотря на это, фигуристы продолжили выступление, а по итогам произвольного танца набрали 130,15 баллов, заняв первое место.

Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри (124,75) стали вторыми, американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16) – третьими.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев. Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.

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