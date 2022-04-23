У России отобрали "золото" чемпионата мира по плаванию

Сборная Россия лишилась золотых медалей чемпионата мира 2016 года по плаванию на короткой воде, сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Международную федерацию плавания (FINA). Причиной такого решения стала дисквалификация одного из членов российской команды Артема Лобузова.

31-летний Лобузов в марте этого года был был дисквалифицирован за допинг на четыре года. Все его личные результаты и командные, где он выступал с 27 июля 2014-го, аннулированы.

В 2016 году на мировом первенстве в канадском Уинсоре Лобузов вместе с Михаилом Довгалюком, Михаилом Вековищевым и Александром Красных выиграл эстафету 4x200 м вольным стилем.

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Россияне опередили сборные команды США и Японии, которые заняли второе и третье места соответственно. Именно сборной США теперь отойдет это "золото".

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по плаванию из России Евгений Рылов был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".

Позже заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме возмутилась наказанием, закатив истерику.