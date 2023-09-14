У Путина высказались о 'насилии украинского режима', получив неожиданную реакцию от россиян

Помощник президента РФ Владимира Путина, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин стал посмешищем в сети, после высказываний о "насилии украинского режима" в отношении спортсменов. 71-летний политик вспомнил древнюю методичку российских пропагандистов про "8 лет бомбили Донбасс".

"Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура", – цитирует Левитина "Матч ТВ".

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Вице-президент ОКР посетовал, что в России мало обращают внимание на тех, кто "страдал" на востоке Украины.

"Мы об этом не говорим, а это неправильно. ОКР, Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима", – подытожил Левитин.

Российские болельщики неожиданно не стали поддерживать своего политика, а наоборот, высмеяли его.

"Пока вы туда не приперлись в 2014-м, эти регионы были в порядке", "Согласен, 8 лет назад сплошная разруха была, все были живы, непорядок! А сейчас просто глаз радуется, все развивается и расцветает и живых нет", – стебутся юзеры.

Другие напоминают Левитину об интервью Игоря Стрелкова-Гиркина, в котором он признается, что начал войну на Донбассе.

"Так вроде гражданин РФ Игорь Гиркин рассказал, что именно он и его бойцы всё это устроили, не?" – задают риторический вопрос юзеры.

Особую реакцию вызвали слова Левитина про "режим".

"А какой в Украине режим если за это время там были выборы и сменился президент? Это у нас 20 лет одни и те же рожи" – сокрушаются россияне

"Сказка" помощника Путина про "8 лет" также не оставила равнодушным читателей.

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