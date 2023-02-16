'У МОК нет иного выбора'. Союзники Украины развернули ситуацию с допуском России на Олимпиаду-2024

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, заявил, что в ближайшее время, после переговоров со многими сторонами, будет объявлена позиция Великобритании относительно исключения России и Беларуси из Игр в Париже. Чиновник подчеркнул, что она мягкая по содержанию, но недвусмысленная по содержанию, что вполне удовлетворяет Польшу.

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Глава ведомства в интервью sport.dziennik.pl отметил, что с момента агрессии России против Украины польская сторона находится в постоянном контакте с группой министров спорта стран, разделяющих эту позицию.

"Теперь мяч на стороне МОК. Чем дольше он будет ждать ответа, тем сложнее будет успешно квалифицировать спортсменов из России и Беларуси для участия в Играх. МОК должен принимать направленные решения заблаговременно , – пояснил он.

Бортничук указал, что при таком сильном противодействии со стороны таких значимых стран, как большинство стран Евросоюза, США, Канады и Японии, у МОК нет иного выбора, кроме как учесть этот голос.

"Другой вариант — представить приемлемые для всех правила отбора нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, результаты которых не вызовут сомнений в их зависимости от режимов Путина и Лукашенко. Будем надеяться, что МОК откажется от своих предложений или примет наш компромисс@, - сказал министр .

На вопрос о мнении польских спортсменов о возможном бойкоте министр ответил, что на этой неделе на встрече с президентами НОК различных стран было единогласно принято решение о том, что "необходимо сделать все, чтобы россияне и белорусы не стартовали в Париже"

По информации Бортичука среди выступавших представителей стран только Греция явно была на стороне Международного олимпийского комитета, а две страны предложили получить от Комитета больше информации о том, как механизм допуска россиян и белорусов будет выглядеть на практике.

"Другие голоса были однозначно за то, чтобы не допустить РФ и РБ к участию в Олимпийских играх, утверждая, что с 24 февраля по сегодняшний день в поведении россиян ничего не изменилось к лучшему, что любое ослабление санкций было бы оправдано", – сказал Бортичук.

"Бойкот — самая сильная карта в нашей колоде. Спортсменам, у которых зачастую есть один-два шанса на протяжении всей спортивной карьеры бороться за медаль Олимпиады, за свой жизненный успех, - добавил он. Политик заявил, что еще есть время использовать "более мягкие инструменты" , чтобы мотивировать МОК к изменить свое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

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