Из-за отстранения за вторжение в Украину сборная России по художественной гимнастике не соревновалась три года, но этот вид остается одним из ведущих для пропаганды РФ за рубежом. Ведь многие спортсменки, рожденные на территории страны-агрессорки, расползлись под чужие флаги. И даже те, кто никогда не жил в России, едут туда тренироваться, как, например, немка Александра Кирпичникова.

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Александра, родившаяся в Ганновере, в конце апреля приехала в РФ, чтобы провести собрание в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой "Небесная грация". Той самой Кабаевой, которую в СМИ называют любовницей Путина и матерью его детей.

В 2022 году бывшая гимнастка и депутат от "Единой России" поддержала военное вторжение в Украину, за что целый ряд стран внедрил против Кабаевой персональные санкции. Теперь она пытается собрать под своей крышей как можно больше спортсменок из других стран, которые становятся очередным инструментом российской пропаганды.

В настоящее время немка по паспорту проходит собрание в Сочи, куда вместе с ней приехала ее персональная тренер Александра Кирпичникова. Как сообщают в академии, гостям из Германии помогает местная специалист Ольга Фролова, которая "активно работает над чистотой программ в Сириусе".

А Кирпичникова-старшая на радость российской пропаганды рассказывает, насколько подготовка в РФ лучше, чем в "загнивающей Европе": "Здесь, конечно, разумеется, лучшие условия, безусловно, квалифицированные тренеры, помощь. Элементарно помочь подкорректировать программы, осложнить, чтобы они были конкурентоспособными, чтобы они были конкурентоспособными, чтобы они были конкурентоспособными, засчитано, что не засчитано".

В Германии Александра уже соперничает в рамках местной гимнастической лиги. Она выступает за клуб TV Nellingen. Но в России Кирпичникова не в первый раз. В 2023 и 2024 годах она участвовала в турнире "Небесная грация".

Кстати, в Германии уже появилась целая плеяда гимнасток с русскими корнями, которые нельзя назвать "нейтральными" в контексте войны в Украине. А бывшая президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФГГ) Ирина Винер даже называла олимпийское "золото" немки Дарьи Варфоломеев своим достижением, хотя спортсменка покинула страну-агрессорку в 12 лет.

Кстати, в 2021 году Варфоломеев уже под флагом Германии приняла участие в турнире в оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известная гимнастка, идущая в депутаты от путинской "Единой России", допущена к международным соревнованиям, Украина уже направила письмо в мировые учреждения.

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