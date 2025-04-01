У легендарного Усэйна Болта случилась смертельная трагедия. Все подробности

Отец легендарного ямайского спринтера Усейна Болта, Уэлсли Болт, умер в понедельник, 31 марта, в возрасте 68 лет. Он долго боролся с болезнью, однако точная причина смерти не разглашается.

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Уэлсли Болт играл важную роль в жизни своего сына и всегда поддерживал его карьеру. Хотя Усэйн стал мировой звездой, его отец продолжал жить в скромном поселении на Ямайке, не пользуясь роскошью. Несмотря на это, он регулярно посещал соревнования сына и был рядом с важнейшими моментами его карьеры.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс выразил соболезнования семье Болта, отметив роль Уэлсли в воспитании спортсмена: "Я вместе со всеми ямайцами выражаю глубочайшие соболезнования Усейну, его матери Дженнифер Болт и всей семье. Господин Болт был тихой, но сильной поддержкой одного из величайших сыновей Ямайки".

Усейн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, установивший мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров. Он завершил карьеру в 2017 году, оставаясь наиболее узнаваемым легкоатлетом современности. Уэлсли Болт оставил после себя жену, Дженнифер, а также троих детей – Усейна, Садики и Кристин Болт-Хилтон.

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